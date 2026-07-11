Dominio Marquez nella Sprint al Sachsenring: vince Marc davanti ad Alex, terzo Di Giannantonio

SACHSENRING (Germania) - È un monopolio delle Ducati dei fratelli Marquez la gara Sprint del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. Vince Marc, partito dalla pole position, battendo Alex dopo 15 giri a tutto gas con i due fratelli sempre davanti agli altri. Terzo Fabio Di Giannantonio, anche lui su Ducati. Seguono Ai Ogura e Raul Fernandez su Aprilia, poi Jorge Martin, leader del Mondiale e sesto su Aprilia, e Pecco Bagnaia, settimo su Ducati. Non ovviamente è partito Marco Bezzecchi, rientrato in Italia per operarsi alla clavicola fratturata dopo la caduta di oggi nelle qualifiche. Martin resta in testa alla classifica mondiale con +11 su Bez e +13 su Di Giannantonio.

Marc recordman di vittorie Sprint Con questo successo, Marc Marquez guadagna 8 punti su Martin, rimanendo in quinta posizione nella classifica iridata, ma riducendo a 32 punti il suo distacco dalla vetta. Quarta vittoria Sprint nel 2026 per Marc Marquez dopo Goiania, Jerez e Balaton. Il campione spagnolo del team Lenovo è al 19° successo in una gara Sprint in carriera, record assoluto davanti a Jorge Martin, fermo a 18 vittorie. Per quanto riguarda le gare della domenica, Marc Marquez quest'anno ne ha vinte due, a Balaton e a Brno. Domani la gara lunga del Sachsenring è in programma dalle 14. MotoGp MotoGP, la classifica aggiornata dopo la Sprint in Germania: Martin sale in vetta, Diggia resta in top3 L'analisi dei Marquez "Mio fratello Alex stava spingendo forte e ho cercato di mantenere un passo costante. Fino alla fine è riuscito a starmi vicino. Vediamo domani con la gomma media di gestire meglio la gara ottenendo lo stesso risultato". il commento di Marc Marquez dopo la gara. "Ho fatto del mio meglio in ogni giro, cercando di sopravvivere perché il posteriore scivolava molto - le parole di Alex Marquez dopo il secondo posto - non riesco ancora ad avere il massimo delle condizioni fisiche in tutta la gara e a spingere sempre, però la gara è stata molto buona. Arrivare secondi dietro a Marc è il risultato di cui avevo bisogno dopo l'incidente a Montmeló".

Il commento di Di Giannantonio In un secondo momento Marc Marquez ha parlato anche a Sky Sport: "Se sono contento? Sì, ma è sabato, il giorno importante è domenica. Spero di avere qualcosa per domani, perché Alex e Di Giannantonio avevano un buon passo alla fine. Dobbiamo sistemare due o tre cose. Per me le Aprilia qui non saranno più competitive domani. L'Aprilia è una moto molto competitiva, ma penso la nostra lo sia di più. Penso che domani ci giocheremo la vittoria io, Alex e Di Giannantonio. C'era anche Bezzecchi, che si è fatto male alla clavicola: gli mandiamo un messaggio di buon recupero". Abbastanza soddisfatto Di Giannantonio dopo il suo terzo posto : "L'obiettivo era salire sul podio e fare più punti possibili perché ogni punto conta. Forse alla fine ero un po' più veloce di Alex Marquez, ma qui al Sachsenring è difficile trovare l'aria pulita per sorpassare". È della sua Ducati del team VR46 il giro più veloce (lap 2) in 1'20"119 alla velocità media di 164,9 km/h.

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