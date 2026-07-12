MotoGP in Germania: orario e dove vedere la gara in tv e streaming

DRESDA (GERMANIA) - Dopo la Sprint Race vinta dal solito Marc Marquez, di nuovo al top a poche settimane dall'intervento chirurgico alla spalla, è il giorno del GP di Germania - per la classe regina MotoGP - nel suggestivo circuito del 'Sachsenring' dove oggi (domenica 12 luglio) proprio lo spagnolo campione del mondo in carica scatterà dalla pole con la sua Ducati ufficiale precedendo sul traguardo le altre due Desmosedici del fratello Alex (Gresini) e Fabio Di Giannantonio (VR46). Seguono a distanza le due Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, quarto, e Raul Fernandez, quinto, che precedono quella ufficiale del leader di classifica Jorge Martin, davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. Chiudono la top ten Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartararo (Yamaha) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Out invece Marco Bezzecchi: brutta caduta nelle qualifiche per il riminese dell'Aprilia, sottoposto poi ad accertamenti presso il centro medico del circuito sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, Angel Charte: frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, questa la diagnosi. La Aprilia fa sapere che Bezzecchi dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.