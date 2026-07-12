MotoGP in Germania: orario e dove vedere la gara in tv e streaming
DRESDA (GERMANIA) - Dopo la Sprint Race vinta dal solito Marc Marquez, di nuovo al top a poche settimane dall'intervento chirurgico alla spalla, è il giorno del GP di Germania - per la classe regina MotoGP - nel suggestivo circuito del 'Sachsenring' dove oggi (domenica 12 luglio) proprio lo spagnolo campione del mondo in carica scatterà dalla pole con la sua Ducati ufficiale precedendo sul traguardo le altre due Desmosedici del fratello Alex (Gresini) e Fabio Di Giannantonio (VR46). Seguono a distanza le due Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, quarto, e Raul Fernandez, quinto, che precedono quella ufficiale del leader di classifica Jorge Martin, davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. Chiudono la top ten Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartararo (Yamaha) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Out invece Marco Bezzecchi: brutta caduta nelle qualifiche per il riminese dell'Aprilia, sottoposto poi ad accertamenti presso il centro medico del circuito sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, Angel Charte: frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, questa la diagnosi. La Aprilia fa sapere che Bezzecchi dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.
Gp di Germania: a che ora si corre e la griglia di partenza
Il Gp di Germania, undicesimo appuntamento (su 22) del Mondiale della MotoGP, è in programma oggi (domenica 12 luglio, ore 14) sul circuito del 'Sachsenring'. In tutto 30 i giri (110,13 km totali) che i piloti dovranno completare. Questa la griglia di partenza sulla pista tedesca:
1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 20'12"978 alla velocitàmedia di 163,4 km/h
2. Alex Marquez (Esp) Ducati a 0"368
3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 0"813
4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 3"019
5. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 5"454
6. Jorge Martin (Esp) Aprilia 6"155
7. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 7"751
8. Pedro Acosta (Esp) Ktm 8"968
9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 10"855
10. Diogo Moreira (Bra) Honda 13"279
Giro più veloce: Fabio Di Giannantonio (lap 2) in 1'20"119 alla velocità media di 164,9 km/h.
La MotoGP al Sachsenring: dove vedere in tv e in streaming
Il Gran Premio di Germania 2026 del Motomondiale verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it (gratis), Sky Go e NOW.