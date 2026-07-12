MotoGP diretta GP Germania: segui la gara al Sachsenring LIVE

Dopo una Sprint scarica di emozioni, è finalmente il momento del Gran Premio di Germania sul Sachsenring. Davanti a tutti c'è Marc Marquez, già vincitore della Sprint, inseguito dal fratello Alex e da Fabio Di Giannantonio. Lontano Pecco Bagnaia, che scatterà decimo. Gara che sarà fondamentale per il futuro del Mondiale: il leader Jorge Martìn partirà ottavo, mentre Marco Bezzecchi è out dopo il brutto incidente nelle qualifiche. Si spengono i semafori alle ore 14: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.