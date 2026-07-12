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domenica 12 luglio 2026
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MotoGP diretta GP Germania: segui la gara al Sachsenring LIVE

Marc Marquez parte davanti a tutti, seguito dal fratello Alex e da Di Giannantonio. Bagnaia lontano, Bezzecchi out: aggiornamenti e cronaca in tempo reale
5 min
TagsMotogpMarc Marquezbagnaia
Aggiorna

Dopo una Sprint scarica di emozioni, è finalmente il momento del Gran Premio di Germania sul Sachsenring. Davanti a tutti c'è Marc Marquez, già vincitore della Sprint, inseguito dal fratello Alex e da Fabio Di Giannantonio. Lontano Pecco Bagnaia, che scatterà decimo. Gara che sarà fondamentale per il futuro del Mondiale: il leader Jorge Martìn partirà ottavo, mentre Marco Bezzecchi è out dopo il brutto incidente nelle qualifiche. Si spengono i semafori alle ore 14: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

13:43

Nuova griglia di partenza per una maggior sicurezza

Sul tema sicurezza, dopo alcuni degli episodi di questa stagione, la MotoGP è intervenuta modificando la griglia di partenza: aumentata la distanza tra le moto (da 3m a 4m) e tra le diverse file della griglia (da 9m a 12m). Questa nuova modifica fa il suo debutto proprio oggi al Sachsenring.

13:42

MotoGP, quanti colpi di scena fin qui

Questa sarà la seconda gara che Bezzecchi salterà, dopo la clamorosa squalifica a Brno. L'ennesimo colpo di scena in una stagione fin qui piena di incidenti e colpi di scena, ancora senza un leader fisso in testa alla classifica.

13:36

Giro di posizionamento in pista

I piloti escono dai box e scendono in pista: giro di posizionamento per andarsi a sistemare sulle rispettive caselle sulla griglia di partenzaCi siamo!

13:35

Marquez domina sul Sachsenring: il risultato del warm up

Meno di mezz'ora al via, con Marc Marquez il grande favorito di giornata. Lo spagnolo ha chiuso il warm up davanti a tutti in 1:20.119. Secondo Di Giannantonio, con una brutta caduta nel finale, per fortuna senza. Lontanissimo Martìn, 14°.

13:10

Aprilia contro Ducati: si infiamma la lotta

Situazione mondiale costruttori: è una lotta tutta italiana tra Aprilia (in testa) e Ducati, che sta recuperando terreno dopo un avvio difficile.

13:00

GP Germania, la griglia di partenza completa

1ª fila: Marc Marquez (pole), Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio
2ª fila: Raul Fernandez, Ai Ogura, Fabio Quartararo
3ª fila: Jorge Martin, Pedro Acosta, Francesco Bagnaia
4ª fila: Franco Morbidelli, Jack Miller, Joan Mir
5ª fila: Luca Marini, Brad Binder, Enea Bastianini
6ª fila: Toprak Razgatlioglu, Alex Rins, Diogo Moreira
7ª fila: Maverick Viñales, Cal Crutchlow

12:52

Bezzecchi, è buio pesto: ecco quando può rientrare

In seguito ad una brutta caduta in curva 7 durante le qualifiche, Marco Bezzecchi si è procurato la frattura scomposta della clavicola sinistra concludendo in anticipo il proprio weekend. Si è già operato: ecco quando può rientrare per tornare a lottare per il Mondiale. LEGGI QUI

12:40

MotoGP, la classifica aggiornata: gara importantissima per il futuro

Con Bezzecchi out Jorge Martìn lontano dalle prime posizioni, la gara di oggi può risultare decisiva per il futuro del Mondiale: ecco la classifica aggiornata.

12:38

GP Germania, tutto pronto per la gara al Sachsenring

Alle ore 14 scatterà il Gran Premio di Germania, un crocevia importantissimo per il Motomondiale: aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it

Sachsenring - Hohenstein-Ernstthal (Germania)

 

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