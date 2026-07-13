È diventato ormai quasi un obbligo per chi vince, che sia nel calcio o in altre discipline, celebrare con la Viking row, una remata da vogatore collettiva che sta monopolizzando il concetto di esultanza collettiva. Lanciata e viralizzata da Haaland e la sua Norvegia, sconfitta solamente ai quarti di finale ai Mondiali di calcio 2026 , è diventato un patrimonio di tutti e un'ottima soluzione per festeggiare in modo corale successi sportivi.

Dal rosso baltico a quello di Borgo Panigale, Marquez in versione direttore d'orchestra

Quale occasione migliore per festeggiare così per Marc Marquez. Il pilota della Ducati dopo aver vinto per la decima volta al Sachsenring, eguagliando il gigante Giacomo Agostini, è diventato di fatto un direttore d'orchestra per i suoi ingegneri e meccanici e, munitosi di un copioso barile e di un bastone ha cominciato a battere sul coperchio scandendo il ritmo della remata del Team. Al termine di questa, lo spagnolo è stato sommerso dal consueto champagne, quasi propiziatorio per un Motomondiale che non vuole proprio saperne di essere prevedibile. Marquez con il gradino più alto del Sachsenring sorpassa in classifica Bezzecchi, che si è sottoposto ad un'operazione per sistemare la frattura scomposta della clavicola, e si lancia a tutti gli effetti all'isneguimento di Ogura e Martin, trovandosi rispettivamente a -4 e -18 dalle due Aprilia.