Marquez sbruffone: "Vincere il Mondiale? Uno in più non mi cambierà la vita, agli altri sì invece"

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) - Dopo la pausa estiva si scaldano nuovamente i motori con il ritorno della MotoGP . Il massimo campionato motociclistico fa tappa in Gran Bretagna a Silverstone , in una gara pronta a regalare tanto spettacolo e, soprattutto, a poter risultare decisiva per il futuro del Motomondiale. Il lungo stop, infatti, ha interrotto l'incredibile rincorsa di Marc Marquez , riuscito a recuperare dopo l'infortunio ad inizio stagione fino a portarsi a soli 18 punti dall'attuale leader del Mondiale, Jorge Martin. Lo spagnolo è ben consapevole di essere il grande favorito per il trionfo finale, quello che sarebbe il suo decimo in carriera, ma a suo solito modo non sente la pressione e anzi non pensa nemmeno a quello che può succedere.

Marquez in conferenza: "Un campionato in più o in meno non mi cambia la vita"

Il weekend di Marquez è iniziato già nella conferenza piloti pre-weekend, dove lo spagnolo ha messo pressione ai suoi rivali facendo lo "sbruffone" davanti ai microfoni: "Campionato? Sì c'è l’ambizione giusta, ma anche la tranquillità giusta. A me un campionato in più o in meno non mi cambia la vita. Per gli altri che stanno lottando, invece, sarebbe vincerlo per la prima volta, e questo ti cambia la vita, sicuramente loro devono rischiare tanto“. E sulla sua clamorosa rimonta: "Gli avversari mi hanno dato una seconda opportunità. Ero a più di 100 punti di distacco dopo il Mugello, adesso devo lottare bene, nel modo giusto. In questo modo posso arrivare alle ultime gare con qualche speranza di lottare per il campionato“.