Bezzecchi torna e vola: è il più veloce nelle pre-qualifiche a Silverstone. Solo sesto Marc Marquez
"Non sono al 100%, tra la spalla e lo stesso ginocchio sinistro, ma ho lavorato tanto e ho sentito il supporto del team. Qui a Silverstone punto a rientrare discretamente". Si era aperto con queste parole il weekend del rientrante Marco Bezzecchi dopo l'intervento per la brutta caduta in Germania. Il pilota romagnolo dell'Aprilia, però, è subito tornato a volare: è il suo il miglior tempo nelle pre-qualifiche a Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna dopo la lunga pausa estiva.
Bezzecchi il più veloce, male Bagnaia
Nonostante i problemi lamentati, Bezzecchi ha chiuso la sessione con il miglior tempo in 1:56.280, davanti a Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Poi ancora le Aprilia di Jorge Martin (leader del Mondiale) e Ai Ogura, mentre sono 6° e 7° i fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex. Chiudono la top10 dei piloti direttamente qualificati in Q2 Mir, Miller e Acosta. Male Bagnaia: è solo 13° e dovrà correre in Q1 per guadagnarsi un posto nella sessione che vale la pole position.
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