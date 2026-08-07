Bezzecchi torna e vola: è il più veloce nelle pre-qualifiche a Silverstone. Solo sesto Marc Marquez

"Non sono al 100%, tra la spalla e lo stesso ginocchio sinistro, ma ho lavorato tanto e ho sentito il supporto del team. Qui a Silverstone punto a rientrare discretamente". Si era aperto con queste parole il weekend del rientrante Marco Bezzecchi dopo l'intervento per la brutta caduta in Germania. Il pilota romagnolo dell'Aprilia, però, è subito tornato a volare: è il suo il miglior tempo nelle pre-qualifiche a Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna dopo la lunga pausa estiva.