MotoGP a Silverstone, orario della gara e dove vederla in tv e streaming

Oggi si corre, è il giorno (domenica 9 agosto) della gara di MotoGP a Silverstone dopo la Sprint di sabato, che ha visto trionfare Martin davanti a Ogura e Bezzecchi, per un tripletta tutta Aprilia. Bez sa che per il lieto fine serve la replica nell’odierna gara lunga, il punto di forza dell'italiano a inizio stagione, ma che oggi può rappresentare un nemico per chi è in condizioni ancora precarie.

MotoGP, le insidie per Martin

In gara l’insidia può venire dai piloti che scattano al fianco di Martin, il duo Trackhouse: sfruttando la media al posteriore, che voleva usare già ieri, Raul Fernandez può riscattare una Sprint stregata (partenza a rilento e scivolata nelle prime fasi) anche per omaggiare il rinnovo di contratto e il casco dedicato alla Spagna che ha vinto i Mondiali di calcio; Ogura invece è sempre l’artista dei finali a gomme usurate. Come ad Assen, dove nel precedente GP dominato dall’Aprilia proprio il giapponese aveva vinto la gara lunga.

Orario e dove vedere la MotoGP

La partenza della gara di MotoGP di oggi sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna, è in programma alle ore 14 italiane. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in streaming su NOW e in differita alle 17 in chiaro su TV8.