GP Gran Bretagna, Fernandez domina a Silverstone. Straordinario Bezzecchi: è terzo al rietro dall'infortunio!
11 min
Pubblicato il 09.08.2026, 13:55 (Aggiornato il 09.08.2026, 15:14)
A quasi un mese dall'ultima volta, la MotoGP ritorna con il Gran Premio di Gran Bretagna sull'iconico circuito di Silverstone. Ed è subito una gara dalle grandi emozioni con la vittoria dominante di Raul Fernandez, primo dall'inizio alla fine, e soprattutto uno straordinario Bezzecchi, terzo al rientro dal brutto infortunio. Martìn (2°) in mezzo ai due. Giù dal podio Alex Marquez e Acosta, solo settimo Marc, si chiude con una brutta caduta la gara di Bagnaia.
14:58
Bezzecchi eroico: fa fatica a stare in piedi
Un Bezzecchi eroico, stoico, incredibile. Non bastano gli aggettivi per descrivere la sua gara. Appena sceso dalla moto sta facendo fatica a stare in piedi, stanchissimo visti i problemi dopo l'infortunio. "Non ho tanto da dire, sono felice", la sua brevissima intervista post-gara.
14:54
La classifica aggiornata: ora Martìn si sente leader
Prende distacco in testa Jorge Martìn, Bezzecchi dietro lo insegue: ecco la situazione della classifica piloti.
14:42
+++ Raul Fernandez trionfa a Silverstone. Straordinario Bezzecchi: è terzo! +++
Raul Fernandez domina e vince il GP di Silverstone! Alle sue spalle Jorge Martìn e soprattutto uno straordinario Marco Bezzecchi, terzo al rientro dall'infortunio!
14:40
Ultimo giro: Bezzecchi deve resistere ancora!
Inizia l'ultimo giro a Silverstone, l'ultimo giro di sofferenza per Marco Bezzecchi. E intanto davanti vola verso la vittoria Raul Fernandez.
14:39
2 giri alla fine: il 'Bez' resiste ancora
Penultimo giro, Alex Marquez è ancora incollato ma Bezzecchi non lascia spazi: tantissime emozioni in questo finale.
14:37
3 giri alla fine: Bezzecchi sta dando tutto
Lotta con le unghie Marco Bezzecchi: vuole questo terzo posto, ma dovrà resistere all'assalto furioso di Alex Marquez. Intanto dietro Di Giannantonio passa Marc per la sesta posizione.
14:35
4 giri alla fine: Alex Marquez incollato a Bezzecchi
È arrivato Alex Marquez, è incollato agli scarichi di Bezzecchi, che dovrà lottare con tutto quello che ha per tenersi questo podio.
14:32
Giro 15: Alex Marquez si avvicina a Bezzecchi
Bezzecchi spinge, ma Alex Marquez anche di più: lo spagnolo si avvicina, il gruppetto dietro a Raul Fernandez si sta ricompattando in questi ultimi giri.
14:29
Giro 14: Bezzecchi è il più veloce in pista!
Lampo del 'Bez', che gira in 1:58.900 ed è al momento il più veloce in pista: ora torna ad avvicinarsi a Martìn, che però mantiene un secondo di distacco.
14:27
Giro 13: Alex Marquez passa Acosta!
Tanta, tanta, tantissima pazienza di Alex Marquez che aspetta il momento decisivo e passa Acosta. Ora si rimette all'inseguimento di Bezzecchi, ma lo spagnolo della KTM non sembra intenzionato a mollare.
14:25
Giro 12: bagarre pazzesca tra Alex Marquez e Acosta
Alex Marquez torna ad essere letteralmente incollato agli scarichi di Acosta, derby spagnolo infuocato per la quarta posizione. Bezzecchi, terzo, ringrazia e guadagna margine sfruttando questa lotta.
14:21
Giro 10: Ogura a terra, Acosta passa Alex
Ai Ogura stava inseguendo Marc Marquez ma esagera e scivola. Davanti Acosta passa Alex Marquez, anche con un piccolo contatto fortunatamente senza conseguenze.
14:19
Giro 9: Martìn passa Bezzecchi!
Jorge Martìn si rifà sotto e stavolta non sbaglia: passa Bezzecchi e ora sarà lui ad inseguire Raul Fernandez.
14:19
Giro 8: Bagnaia a terra
La triste gara di Bagnaia, rimasto nelle retrovie, si chiude con una brutta caduta. Momento difficilissimo per Pecco.
14:18
Giro 8: Fernandez è un missile
Incredibile Raul Fernandez in questa fase: addirittura +4 secondi su Bezzecchi.
14:16
Giro 7: Martìn va lungo!
Martìn arriva vicinissimo a Bezzecchi, ma nel momento decisivo va lungo in curva e perde tutto il terreno guadagnato: tutto da rifare per lo spagnolo.
14:14
Giro 6: Alex passa Marc!
Marc in difficoltà, il fratello Alex non fa sconti e passa! E ora anche Acosta è vicinissimo.
14:12
Giro 5: Fernandez sta volando
Continua a segnare giri veloci su giri veloci Raul Fernandez, ora a +3 secondi su Bezzecchi. Siamo solo ad un quarto di gara però, è da valutare il degrado delle gomme.
14:11
Giro 4: Alex Marquez ripassa Acosta
Si infiamma il derby spagnolo: Alex Marquez ripassa Acosta. E davanti Marc non è lontano...
14:09
Giro 4: Alex Marquez non ci sta
Alex Marquez letteralmente incollato a Pedro Acosta, meno di un decimo tra i due: il fratello di Marc rivuole la quinta posizione.
14:07
Giro 2: Acosta scatenato!
Protagonista di questo inizio gara è Pedro Acosta: cinque bellissimi sorpassi, di cui uno sul cordolo su Alex Marquez, per risalire dalla nona alla quinta posizione.
14:06
Giro 2: Fernandez scappa via
Ora +1.5 tra Fernandez in testa e Bezzecchi, lo spagnolo della Trackhouse cerca di scappare via.
14:04
Giro 1: Bezzecchi insegue Fernandez, problema per Martìn
Ne approfitta Bezzecchi, che vola in seconda posizione e si mette all'inseguimento di Fernandez. Martìn è partito con l'abbassatore bloccato, scende in terza posizione con Marc Marquez alle sue spalle.
14:03
+++ SI PARTE! Raul Fernandez vola via! +++
Si spengono i semafori e finalmente si parte: inizia il GP di Gran Bretagna! Partenza fantastica di Raul Fernandez che vola via in testa! Problemi per Jorge Martìn!
14:00
Inizia il giro di ricognizione!
Ci siamo, inizia ora il warm-up lap! Temperatura dell'asfalto sui 45° C.
13:55
Scelta quasi obbligata per le gomme, tutti con la stessa strategia
Media sull'anteriore e dura sul posteriore: questa la scelta gomme di tutta la griglia, scelta quasi obbligata visto il pesatissimo degrado su questo circuito in 20 giri.
13:50
Tanti favoriti per la gara di oggi: cosa può succedere
Sarà grande lotta sin da curva-1 e subito poi nei successivi tornanti. Jorge Martìn è il grande favorito per la gara di oggi, ma attenzione alle due Trackhouse dietro di lui. Impossibile non considerare in lizza anche Bezzecchi e Marc Marquez, ma attenzione anche ad Alex Marquez (forse la miglior Ducati in pista) e a Di Giannantonio, che parte in quarta posizione. Sarà fondamentale la gestione della gomma, in un circuito in cui pesa duramente il graining.
13:38
Piloti in pista per il giro di posizionamento
Fuori dai box e in pista per andarsi a posizionare sulla griglia di partenza: ci siamo!
13:36
Il messaggio di Bove per Di Giannantonio
"Sta andando molto bene, in Inghilterra gli stadi sono molto più vicini. Vedo tanto tifo, atmosfera bellissima. Sono molto contento di come sta andando. Oggi dita incrociate per Di Giannantonio, mi ha fatto amare questo sport come mai prima d'ora". Così Edoardo Bove ai microfoni di Sky prima della gara.
13:33
Atmosfera caldissima a Silverstone, tra poco si va in pista
Spalti pieni di tifosi in festa, atmosfera caldissima a Silverstone. Ultimi momenti di preparazione nei box, tra poco si scende in pista per andarsi a posizionare sulla griglia di partenza.
13:08
Bagnaia in grande difficoltà: partirà dalla 16ª posizione
Nelle retrovie il dolorante Francesco Bagnaia, che partirà dalla 16ª e sarà chiamato ad una grande rimonta per chiudere con un buon risultato. Pecco, però. sta provando tantissimo dolore dopo il recente infortunio: "Il gonfiore che ho la mano e il dolore che mi sta limitando tanto. Ripeto, tocca stringere i denti".
13:05
Le condizioni meteo: non è prevista pioggia a Silverstone
Ad un'ora dalla partenza del GP di Gran Bretagna ci sono temperature comprese tra i 15 e i 26 gradi e tempo soleggiato, senza nuvole o probabilità di pioggia.
13:02
Le lacrime di Bezzecchi dopo la Sprint Race
Fanno ancora sorridere ed emozionare le lacrime di Bezzecchi al termine della Sprint Race, che non è riuscito a trattenere la commozione dopo il podio al rientro dall'infortunio.
12:56
Alex Marquez il più veloce nel warm-up
1:57.680 il tempo di Alex Marquez, il più veloce nel warm-up della mattina a Silverstone. Dietro di lui Raul Fernandez e il fratello Marc, seguiti poi da Bezzecchi e Di Giannantonio. Solo nono il poleman, Jorge Martìn.
12:39
Finalmente Bezzecchi: " L’obiettivo è finire la gara"
Dopo il terribile infortunio ad Assen, finalmente ritorna Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia ha già chiuso con un fantastico terzo posto nella Sprint, ma sa che in gara sarà difficilissima: "L'obiettivo è di finire la corsa. Gli ultimi 2-3 giri ho avuto un calo, spero domani il ritmo sia un po’ più lento. Spero di riuscire a fare il massimo possibile, ma sarà tosta".
12:37
Si corre sull'iconico Silverstone
La MotoGP fa tappa sullo storico circuito di Silverstone, una pista da 5,9 chilometri con 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra). Il rettilineo principale da 770 metri permetterà ai migliori motori di splendere, ma il tratto centrale con tanti cambi di direzione richiederà tecnica e prontezza.
12:36
Riparte la lotta al Mondiale: cinque piloti in 31 punti
Riparte la serratissima lotta per il Mondiale di MotoGP: Martìn leader, ma ci sono tantissimi inseguitori.
12:33
GP Silverstone, la griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna
12:30
Ritorna finalmente la MotoGP: si corre a Silverstone!
Dopo l'assaggio con la Sprint Race di ieri, ritorna finalmente la MotoGP: 20 giri di grande spettacolo a Silverstone, dove si infiammerà nuovamente la lotta per il Mondiale. Aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Silverstone - Gran Bretagna
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