A quasi un mese dall'ultima volta, la MotoGP ritorna con il Gran Premio di Gran Bretagna sull'iconico circuito di Silverstone . Ed è subito una gara dalle grandi emozioni con la vittoria dominante di Raul Fernandez , primo dall'inizio alla fine, e soprattutto uno straordinario Bezzecchi, terzo al rientro dal brutto infortunio. Martìn (2°) in mezzo ai due. Giù dal podio Alex Marquez e Acosta, solo settimo Marc, si chiude con una brutta caduta la gara di Bagnaia .

Raul Fernandez domina e vince il GP di Silverstone! Alle sue spalle Jorge Martìn e soprattutto uno straordinario Marco Bezzecchi , terzo al rientro dall'infortunio!

Un Bezzecchi eroico, stoico, incredibile . Non bastano gli aggettivi per descrivere la sua gara. Appena sceso dalla moto sta facendo fatica a stare in piedi , stanchissimo visti i problemi dopo l'infortunio. "Non ho tanto da dire, sono felice", la sua brevissima intervista post-gara.

È arrivato Alex Marquez, è incollato agli scarichi di Bezzecchi , che dovrà lottare con tutto quello che ha per tenersi questo podio.

Ai Ogura stava inseguendo Marc Marquez ma esagera e scivola. Davanti Acosta passa Alex Marquez , anche con un piccolo contatto fortunatamente senza conseguenze.

Continua a segnare giri veloci su giri veloci Raul Fernandez , ora a +3 secondi su Bezzecchi . Siamo solo ad un quarto di gara però, è da valutare il degrado delle gomme.

Marc in difficoltà, il fratello Alex non fa sconti e passa! E ora anche Acosta è vicinissimo.

Jorge Martìn si rifà sotto e stavolta non sbaglia: passa Bezzecchi e ora sarà lui ad inseguire Raul Fernandez.

Fuori dai box e in pista per andarsi a posizionare sulla griglia di partenza: ci siamo!

Sarà grande lotta sin da curva-1 e subito poi nei successivi tornanti. Jorge Martìn è il grande favorito per la gara di oggi, ma attenzione alle due Trackhouse dietro di lui. Impossibile non considerare in lizza anche Bezzecchi e Marc Marquez , ma attenzione anche ad Alex Marquez (forse la miglior Ducati in pista) e a Di Giannantonio , che parte in quarta posizione. Sarà fondamentale la gestione della gomma , in un circuito in cui pesa duramente il graining.

Ne approfitta Bezzecchi , che vola in seconda posizione e si mette all'inseguimento di Fernandez. Martìn è partito con l'abbassatore bloccato , scende in terza posizione con Marc Marquez alle sue spalle.

Si infiamma il derby spagnolo: Alex Marquez ripassa Acosta . E davanti Marc non è lontano...

13:36

Il messaggio di Bove per Di Giannantonio

"Sta andando molto bene, in Inghilterra gli stadi sono molto più vicini. Vedo tanto tifo, atmosfera bellissima. Sono molto contento di come sta andando. Oggi dita incrociate per Di Giannantonio, mi ha fatto amare questo sport come mai prima d'ora". Così Edoardo Bove ai microfoni di Sky prima della gara.

13:33

Atmosfera caldissima a Silverstone, tra poco si va in pista

Spalti pieni di tifosi in festa, atmosfera caldissima a Silverstone. Ultimi momenti di preparazione nei box, tra poco si scende in pista per andarsi a posizionare sulla griglia di partenza.

13:08

Bagnaia in grande difficoltà: partirà dalla 16ª posizione

Nelle retrovie il dolorante Francesco Bagnaia, che partirà dalla 16ª e sarà chiamato ad una grande rimonta per chiudere con un buon risultato. Pecco, però. sta provando tantissimo dolore dopo il recente infortunio: "Il gonfiore che ho la mano e il dolore che mi sta limitando tanto. Ripeto, tocca stringere i denti".

13:05

Le condizioni meteo: non è prevista pioggia a Silverstone

Ad un'ora dalla partenza del GP di Gran Bretagna ci sono temperature comprese tra i 15 e i 26 gradi e tempo soleggiato, senza nuvole o probabilità di pioggia.

13:02

Le lacrime di Bezzecchi dopo la Sprint Race

Fanno ancora sorridere ed emozionare le lacrime di Bezzecchi al termine della Sprint Race, che non è riuscito a trattenere la commozione dopo il podio al rientro dall'infortunio.

12:56

Alex Marquez il più veloce nel warm-up

1:57.680 il tempo di Alex Marquez, il più veloce nel warm-up della mattina a Silverstone. Dietro di lui Raul Fernandez e il fratello Marc, seguiti poi da Bezzecchi e Di Giannantonio. Solo nono il poleman, Jorge Martìn.

12:39

Finalmente Bezzecchi: " L’obiettivo è finire la gara"

Dopo il terribile infortunio ad Assen, finalmente ritorna Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia ha già chiuso con un fantastico terzo posto nella Sprint, ma sa che in gara sarà difficilissima: "L'obiettivo è di finire la corsa. Gli ultimi 2-3 giri ho avuto un calo, spero domani il ritmo sia un po’ più lento. Spero di riuscire a fare il massimo possibile, ma sarà tosta".

12:37

Si corre sull'iconico Silverstone

La MotoGP fa tappa sullo storico circuito di Silverstone, una pista da 5,9 chilometri con 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra). Il rettilineo principale da 770 metri permetterà ai migliori motori di splendere, ma il tratto centrale con tanti cambi di direzione richiederà tecnica e prontezza.

12:36

Riparte la lotta al Mondiale: cinque piloti in 31 punti

Riparte la serratissima lotta per il Mondiale di MotoGP: Martìn leader, ma ci sono tantissimi inseguitori.