MotoGp ad Aragon: orario e dove seguire qualifiche e Sprint in tv e in streaming
ARAGON (SPAGNA) - Dai fratelli Marc e Alex Marquez a 'Pecco' Bagnaia: tutti a caccia di Marco Bezzecchi (il più veloce del venerdì) nelle qualifiche della MotoGp alla vigilia del Gp di Aragon in programma domani (domenica 30 agosto, ore 14).
MotoGp ad Aragon, qualifiche e Sprint: orari
La caccia alla pole o quantomeno alla miglior posizione possibile in griglia attraverso le qualifiche scatterà oggi (sabato 29 agosto) alle ore 10 con il Q1. Nel pomeriggio (ore 15) i piloti andranno poi a caccia di punti preziosi per la classifica nella Sprint Race, la gara breve che precede il Gp di Aragon in programma domani.
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