MotoGp ad Aragon: orario e dove seguire qualifiche e Sprint in tv e in streaming

Piloti a caccia della miglior posizione in griglia e poi nel pomeriggio di punti preziosi nella gara breve: tutti i dettagli

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Pubblicato il 29.08.2026, 10:43 (Aggiornato il 29.08.2026, 11:03)

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ARAGON (SPAGNA) - Dai fratelli Marc e Alex Marquez a 'Pecco' Bagnaia: tutti a caccia di Marco Bezzecchi (il più veloce del venerdì) nelle qualifiche della MotoGp alla vigilia del Gp di Aragon in programma domani (domenica 30 agosto, ore 14).

 

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MotoGp ad Aragon, qualifiche e Sprint: orari

La caccia alla pole o quantomeno alla miglior posizione possibile in griglia attraverso le qualifiche scatterà oggi (sabato 29 agosto) alle ore 10 con il Q1. Nel pomeriggio (ore 15) i piloti andranno poi a caccia di punti preziosi per la classifica nella Sprint Race, la gara breve che precede il Gp di Aragon in programma domani.

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