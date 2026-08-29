MotoGp Aragon: Marc Marquez vince la Sprint davanti al fratello Alex. Terzo Bezzecchi

Tutto già deciso in curva -1

È durata il tempo di un tornante la Sprint sul circuito di Alcañiz, che vedeva Bezzecchi scattare davanti a tutti. All'ingresso di curva -1 piccola indecisione del pilota italiano, che si vede sfilare davanti gli indiavolati fratelli Marquez, prima Marc, poi Alex. E così finirà. Perché per undici giri i distacchi varieranno di poco e le posizioni resteranno congelate fino alla bandiera a scacchi. Più interessante quello accaduto alle spalle del trio di testa, con uno Jorge Martin in difficoltà, che alla fine ha dovuto cedere il passo alla freschezza di Acosta e guidare da ragioniere fino al traguardo, accontentandosi di qualche punto che comunque fa brodo. in grande difficoltà Bagnaia, che chiude solamente undicesimo.

Come cambia la classifica piloti

Il 'ragionier' Martin resta in vetta alla classifica piloti e limita i danni, ma vede comunque avvicinarsi i propri rivali: Bezzecchi accorcia a -29, Marc Marquez risale a -33. Perde terreno Ogura, fuori causa in questo weekend