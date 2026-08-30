MotoGp Aragon: orario, dove vedere in tv e in streaming la gara in Spagna

E' ripresa in Spagna la lotta per il titolo mondiale nella classe MotoGp: nella gara Sprint di ieri lo spagnolo Marc Marquez , in sella alla Ducati ufficiale, si è imposto davanti al fratello Alex (Ducati Gresini) e all’Aprilia di Marco Bezzecchi . Lo stesso Bezzecchi oggi, in gara, partirà dalla pole position davanti a Marc Marquez, Alex Marquez e a Raul Fernandez (Aprilia). Quinto il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia), ottavo Pecco Bagnaia (Ducati).

Gp d'Aragon, come vederlo in tv e in streaming

Il Gp d'Aragon della MotoGp è in programma alle ore 14 sulla distanza di 23 giri. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, mentre in diretta streaming si potrà seguire su NOW o attraverso l'app SkyGo. La gara spagnola sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, alle ore 16.50 su TV8 e in streaming su tv8.it.

La classifica del Mondiale

1. Jorge Martin (Esp) 245 punti

2. Marco Bezzecchi (Ita) 216

3. Marc Marquez (Esp) 212

4. Ai Ogura (Jpn) 203

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 199

6. Raul Fernandez (Esp) 186

7. Pedro Acosta (Esp) 169

8. Francesco Bagnaia (Ita) 143

9. Alex Marquez (Esp) 115

10. Luca Marini (Ita) 86