Dopo l'antipasto della gara Sprint vinta ieri da Marc Marquez , precedendo il fratello Alex e il nostro Marco Bezzecchi , oggi è il giorno della gara lunga nel Gp d'Aragon della Motogp , tredicesimo appuntamento del campionato mondiale 2026. Bezzecchi, sulla sua Aprilia, parte in pole position davanti alle Ducati di Marc e Alex Marquez. Jorge Martin (Aprilia), leader del Mondiale, è al via dalla quinta posizione mentre Pecco Bagnaia (Ducati) è ottavo dietro a Di Giannantonio (Ducati). La partenza della gara sul circuito spagnolo è fissata per le 14. Segui la diretta della corsa e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio

14:44

+++ Marquez trionfa nel Gp di Aragon! Sul podio anche Acosta e Bezzecchi +++

Vittoria numero 77 in MotoGp per Marc Marquez, che infila la terza doppietta su altrettanti circuiti antiorari: un sorpasso di forza e poi la fuga, per l'ennesima vittoria ad Aragon. Sul podio anche l'arrembante Acosta e Bezzecchi, che ci ha provato, ma non ha potuto fare molto di più. Jorge Martin, solo quinto: si riapre il Mondiale!

14:41

Giro 20 - Posizioni in ghiaccio: Marquez vola verso la bandiera a scacchi

Tre giri al termine e posizioni in ghiaccio: Marc Marquez vola verso la bandiera a scacchi, Acosta e Bezzecchi verso il podio. Martin ha alzato il ritmo, ma non riuscirà a scalzare Alex Marquez dal quarto posto. Solo Bastianini ci prova ancora tra i primi dieci.

14:31

Giro 18 - Marquez scappa via: record della pista!

Marc Marquez ipoteca la vittoria, stampando il record della pista e costringendo alla resa Acosta, che ora deve guardarsi le spalle dal ritorno di Bezzecchi. Poi Alex Marquez e un Martin che così resterebbe in testa al Mondiale.

14:28

Giro 15 - Marc Marquez a tavoletta per staccare Acosta

Marc Marquez decide di scrollarsi di dosso l'arrembante Acosta e strappa piazzando il giro record e allungando sul giovane Pedro. Bezzecchi sempre terzo, con un buon vantaggio su Alex Marquez.

14:24

Giro 13 - A metà gara è duello Marquez-Acosta, Bezzecchi bada al sesto posto

Metà gara del Gp di Aragon e posizioni al momento cristallizzate con Marc Marquez e Acosta a duellare lì davanti e Bezzecchi a modulare i tempi per gestire il terzo posto e tenere distante Alex Marquez. Anche Martin conservativo in ottica punti.

14:20

Giro 10 - Acosta contende la vittoria a Marquez, Bezzecchi in difficoltà

Forse problemi fisici per Bezzecchi, che era già sofferente al ginocchio e che lascia scappare Marc Marquez e un Acosta intenzionato a contendere la vittoria al nove volte iridato.

14:16

Giro 8 - Giù anche Morbidelli, out Fernandez

Momento intenso della gara, cade Morbidelli, si ritira per problemi al motore Raul Fernandez.

14:15

Giro 7 - Sorpasso Marquez, Bezzecchi addirittura terzo, out Bagnaia

Strappo di Marc Marquez, che prima accorcia le distanze e poi passa Bezzecchi dopo un duello moto a moto. L'italiano passato anche da Acosta, che si butta dentro e si prende il secondo posto! Intanto caduta per Bagnaia, che cade quando era settimo.

14:11

Giro 5 - Bezzecchi mantiene il vantaggio su Marquez

Girano sugli stessi tempi Bezzecchi e Marc Marquez, con l'italiano che conserva i sette decimi di vantaggio. Terzo Acosta, che non riesce a recuperare terreno, poi un Alex Marquez che non tiene il ritmo dei primi.

14:06

Giro 1 - Bezzecchi comanda su Marquez e Acosta

Dopo il primo giro, Bezzecchi tiene la testa della gara. Alle sue spalle Marc Marquez, Acosta, Alex Marquez e un Jorge Martin, partito benissimo, ma che ora paga un lungo gratuito in curva -3.

14:03

+++ Si parte: via al Gp di Aragon! +++

Si spengono le luci e via al Gp di Aragon! Bezzecchi viene passato da Marc Marquez, ma se lo aspettava e lo ripassa! Grande partenza di Martin, che sale fino alla seconda posizione, scivola al sesto posto Alex Marquez!

13:55

Tutto pronto per il via ad Alcañiz

Ci siamo quasi, con i preparativi per la partenza praticamente ultimati: saranno 23 i giri da percorrere. Scelta unanime sugli pneumatici, con i piloto che monteranno tutti gomme medie.

13:50

Marc Marquez 'signore' di Aragon

I record più importanti nel Gp di Aragon portano tutti il nome di Marc Marquez, che qui è stato il pilota ad imporsi per più volte consecutive, quattro, dal 2016 al 2019, e che qui, come confermato ieri, si è preso tutte e tre le Sprint Race, nel 2024, nel 2025 e nel 2026.

13:45

Un italiano non vince ad Aragon dal 2022

Poco fortunata per i piloti italiani la pista di Aragon, che hanno vinto solamente in tre occasioni, concentrate in tre stagioni consecutive: Morbidelli nel 2020, Bagnaia nel 2021 e Bastianini nel 2022.

13:40

La griglia di partenza del Gp di Aragon

Come detto, sarà Bezzecchi a scattare dalla pole. In griglia, alle spalle dell'italiano, Marc e Alex Marquez, Fernandez, Martin, Acosta, Di Giannantonio, Bagnaia, Zarco e Moreira. Questa la top 10.

13:35

I risultati del warm-up matuttino

Nel warm-up un brillante Bezzecchi ha girato meglio di tutti. Alle sue spalle Acosta, Marc Marquez, Pol Espargaro, Quartararo e Luca Marini.

13:30

La classifica piloti: Martin 'ragioniere'

Jorge Martin è il leader della classifica piloti e ieri nella Sprint ha già iniziato a fare i conti, accontentandosi del quinto posto alle spalle dell'imbizzarrito Acosta. Ora comanda con 245 punti, davanti a Bezzecchi con 216 e Marc Marquez con 212. A perdere terreno Ogura, fermo in questo fine settimana, e Di Giannantonio, in difficoltà da venerdì.

13:25

Alle 14 il via alla gara

Il Gp d'Aragon di MotoGp partirà alle 14. Bezzecchi scatterà davanti a tutti grazie alla pole da record ottenuta sabato, ma dovrà far meglio in partenza, come dimostrato dalla gara Sprint, che lo ha visto infilato i curva -1 dai fratelli Marquez.

Alcañiz - Spagna