Il debutto in MotoGp nel 2025

Per Bulega, che nel 2026 ha vinto tutte le gare del Mondiale Superbike tranne una, sarà l'esordio nella classe regina da pilota titolare anche se ha già sperimentato le sensazioni della MotoGP svolgendo il ruolo di test rider Ducati e disputando le ultime due gare della scorsa stagione come sostituto nel team Ducati ufficiale e raccogliendo due piazzamenti al 15° posto. In precedenza aveva mosso i primi passi nel Motomondiale, debuttando in Moto3 nel 2015 come wild card proprio con il VR46 Racing Team dopo aver vinto il campionato Moto3 Junior lo stesso anno. Con la squadra di Tavullia ha disputato le successive tre stagioni nella classe cadetta e il suo primo anno in Moto2 nel 2019. Bulega, che ha corso in Moto2 fino al 2021, ha poi intrapreso l'avventura nel paddock delle derivate di serie, debuttando in Supersport nel 2022 con la Ducati e vincendo il titolo l'anno successivo con dieci pole position e sedici vittorie.

La gioia di Bulega: "È un sogno"

Il mondiale 2023 gli è valso la promozione nel Mondiale Superbike, il WorldSBK, dal 2024 con la formazione ufficiale. Si è distinto sin da subito concludendo la sua prima stagione da vicecampione del mondo, confermandosi l'anno successivo. Attualmente è in testa al campionato dopo un dominio incontrastato con 26 vittorie su 27 gare disputate. "Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team - le parole di Bulega riportate dal suo team - ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali. Quando ho iniziato a correre ero partito con l’idea di arrivare qui. Poi, per una serie di motivi, la mia carriera aveva preso una strada un po’ diversa: sono arrivato al WorldSBK, dove mi sono focalizzato nel fare una bella carriera. Ma questi anni sono andati ben al di sopra delle mie aspettative, così abbiamo pensato di fare il salto nella categoria regina. Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. È sicuramente molto bello e sono orgoglioso. Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare a tutta la VR46 Racing Team, Ducati Corse e Aruba per rendere questo possibile".

Il benvenuto di Dall'Igna

Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse, spiega la scelta di promuovere Bulega: "Siamo molto felici di aver rinnovato il nostro accordo con Nicolò e di potergli dare il benvenuto nel progetto MotoGP Ducati a partire dalla prossima stagione. In questi anni ha dimostrato di essere un pilota di grande talento, capace di crescere con costanza, di interpretare al meglio le nostre moto e di raggiungere un livello di competitività altissimo. Il suo percorso conferma che è un pilota con un presente molto solido e proficuo a livello di risultati ma, allo stesso tempo, con un futuro davanti a sé estremamente promettente. Riteniamo che sia arrivato il momento giusto per affrontare questa nuova sfida".