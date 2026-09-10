Marquez allontana le voci di ritiro dalla MotoGP: "Nessuno mi obbliga, sono competitivo"

Tornato in piena corsa per il titolo mondiale nella MotoGp, a 33 anni Marc Marquez non ha alcuna intenzione di ritirarsi nonostante i tanti infortuni patiti in carriera e qualche voce non controllata sul suo possibile addio: "La mia decisione è quella di continuare, nessuno mi obbliga - le parole del pilota spagnolo della Ducati - sono abbastanza competitivo, mi diverto ancora , so che cercherò di continuare a godermi la mia passione se continuerò a essere competitivo". Marquez, reduce nel Gp d'Aragona, è secondo nella classifica piloti della MotoGp, staccato di 19 punti dal battistrada Jorge Martin su Aprilia.

Marquez sfida i giovani

Marquez si prepara al Gran Premio di San Marino, che si correrà nel prossimo weekend a Misano Adriatico: "Il miglior Marc Marquez in carriera? Sarebbe quello di 20 anni, ma con questa esperienza, che non è possibile. Ora, con la situazione che ho, mi sforzo di più per cercare di 'sopravvivere'. I piloti giovani arrivano e sono molto rapidi, quindi devo lavorare di più per arrivare a ciò che voglio, cioè vincere. Prima era più istinto naturale". Marquez ha vinto in carriera 9 titoli mondiali di cui 7 nella MotoGp. Approdato al Motomondiale nel 2013, si è aggiudicato 103 gare in totale di cu 77 nella classe regina.