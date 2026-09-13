MotoGp oggi a Misano: orario e come vedere il Gp di San Marino in tv e in streaming

Dopo la Sprint vinta da Marc Marquez è il giorno della gara lunga, che vedrà Bezzecchi scattare in pole con la sua Aprilia davanti allo spagnolo della Ducati: i dettagli

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Pubblicato il 13.09.2026, 09:59

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MISANO ADRIATICO - All'indomani della gara Sprint vinta da Marc Marquez (beffando Marco Bezzecchi) sul circuito di Misano Adriatico è arrivato il giorno del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° appuntamento del Mondiale della MotoGp.

 

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MotoGp a Misano: a che ora si corre

Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è in programma oggi (domenica 13 settembre) alle ore 14 sul circuito di Misano Adriatico. A scattare in pole sarà l'Aprilia di Marco Bezzecchi davanti alla Ducati di Marc Marquez, che prosegue la sua rimonta in classifica nei confronti dell'altro spagnolo Jorge Martin (Aprilia), primo nella classifica iridata davanti al connazionale e al compagno di squadra Bezzecchi.

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