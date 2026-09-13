MotoGp oggi a Misano: orario e come vedere il Gp di San Marino in tv e in streaming
MISANO ADRIATICO - All'indomani della gara Sprint vinta da Marc Marquez (beffando Marco Bezzecchi) sul circuito di Misano Adriatico è arrivato il giorno del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° appuntamento del Mondiale della MotoGp.
MotoGp a Misano: a che ora si corre
Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è in programma oggi (domenica 13 settembre) alle ore 14 sul circuito di Misano Adriatico. A scattare in pole sarà l'Aprilia di Marco Bezzecchi davanti alla Ducati di Marc Marquez, che prosegue la sua rimonta in classifica nei confronti dell'altro spagnolo Jorge Martin (Aprilia), primo nella classifica iridata davanti al connazionale e al compagno di squadra Bezzecchi.
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