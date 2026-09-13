Marquez trionfa a Misano e vola in vetta alla classifica: disastro Bezzecchi, abdica Martin

Il Mondiale di MotoGP ha un nuovo, vecchio, padrone, Marc Marquez . Il nove volte campione iridato, dopo la gara sprint si prende anche il Gp di San Marino , balzando in testa alla classifica piloti e approfittando della giornata nerissima dell'Aprilia , con Jorge Martin , che da quinto abdica dal primo posto, e con Marco Bezecchi , che getta al vento la pole da record e un'ottima partenza. Sul podio di Misano anche Alex Marquez , che onora la livrea della Gresini dedicata al 'Sic', e Pedro Acosta .

Bezzecchi fa la frittata: addio Mondiale

Era arrivato a Misano carico a pallettoni, si era preso la pole condita dal record della pista, aveva tenuto botta nella Sprint incassando il colpo ed era partito con ferocia, tenendosi alle spalle Marquez. Poi il banale errore in curva 12, che fa finire nella ghiaia lui, la sua Aprilia Racing e le residue speranze di lottare per il titolo iridato con Marc e Jorge Martin. Questa la sintesi del week-end di Marco Bezzecchi, culminato con la frittata al primo giro del Gp di San Marino. Si tratta del quinto 'zero' domenicale in stagione, così non si può andare in Paradiso.

Marquez show: Marc cannibale, Alex onora il Sic

Dopo l'errore di Bezzecchi, Marc Marquez si ritrova in testa inseguito dal leader del Mondiale, Jorge Martin. Che dopo essersi fatto sotto lo passa e lo stacca. Sembra l'occasione d'oro per il pilota dell'Aprilia di ristabilire le distanze in classifica, ma il nove volte campione iridato è un cannibale e poco dopo si riprende la posizione. Martin perde colpi e anche Alex Marquez si prende gioco del capolista, lanciandosi poi all'inseguimento del fratello e onorando nel modo migliore la livrea dedicata dal team Gresini a Marco Simoncelli, a 15 anni dalla sua tragica scomparsa.