Retroscena Bagnaia, parole durissime contro Ducati: "Non me lo fanno fare..."

Purtroppo, per l'ennesima volta negli ultimi due anni, il weekend di gara di Pecco Bagnaia si è chiuso con un disastro. Il tre volte campione del mondo ha chiuso il Gran Premio di casa a Misano con una sessione di qualifica deludente e due brutte cadute nella Sprint e in Gara, un altro zero mentre il compagno di squadra Marc Marquez è volato in testa alla classifica. Stessa moto, la Ducati Desmosedici GP26, ma due risultati completamente opposti. E dopo un periodo difficilissimo, Pecco sembra aver perso la pazienza .

Bagnaia, quelle dure parole a telecamere spente contro la Ducati

Il pilota italiano si era già sfogato dopo la deludente qualifica: "La frustrazione nasce perché ci tengo a quello che faccio e so di essere un pilota che può stare davanti ogni domenica. E invece mi ritrovo a lottare per un 15° posto. Vedere dai dati una differenza così netta è difficile, mi sento piuttosto umiliato". Ma dopo la gara, a telecamere spente, è arrivato un duro attacco alla Ducati. In attesa dell'intervista ai microfoni di Dazn Spagna, Pecco ha scambiato qualche battuta con l'amico Digiannantonio in italiano: "Sulla moto mi sembra di frenare con la frizione tirata. Il codone dietro? Quello è l'ultimo dei problemi, io metto sulla moto quello che mi dicono di mettere. Le gomme per me sono tutte uguali, non sento differenza tra media e soft o tra soft usata o nuova". A quel punto Digiananntonio suggerisce al compagno di usare una configurazione più 'basica' come lui, per risolvere alcuni dei problemi, ma qui Bagnaia tira la stoccata più grande: "Non me lo fanno fare...". Parole che raccontano di un rapporto ormai totalmente rovinato tra Pecco e la Ducati, nonostante le tante gioie vissute insieme, e che si chiuderà a fine stagione con il passaggio Aprilia.