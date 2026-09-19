MotoGp a Spielberg: dove vedere la gara Sprint in tv e streaming

SPIELBERG (AUSTRIA) - Cresce l'attesa per la Gara Sprint del Gran Premio d'Austria di MotoGp , in programma a Spielberg sul circuito del Red Bull Ring . Oggi, sabato 19 settembre, verranno assegnati i primi punti di un weekend che vedrà come protagonisti annunciati i leader della classifica piloti . Occhi puntati sullo spagnolo Marc Marquez che, dopo la trionfale doppietta di Misano , ha raggiunto il connazionale Jorge Martin al primo posto a quota 274 punti. A -33 punti dalla vetta (241), c'è l'azzurro Marco Bezzecchi , reduce dalla caduta nella gara di casa e in cerca di riscatto.

MotoGP, Gran Premio d'Austria: data e orario della gara Sprint

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp d'Austria di MotoGp andranno in scena oggi, sabato 19 settembre. In mattinata verrà stabilita la griglia di partenza (Q1 alle 10:50, Q2 alle 11:15), mentre la Sprint Race di 14 giri andrà in scena a partire dalle ore 15:00.

MotoGP, Gran Premio d'Austria: come vedere la gara Sprint in tv e streaming

La gara Sprint del Gran Premio d'Austria sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e per gli abbonati sui canali SkySport e in streaming sull'app SkyGo e NOW.