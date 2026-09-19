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Martin conquista la pole nelle qualifiche MotoGp del GP d'Austria. Quarto Bezzecchi

Il pilota spagnolo registra il tempo più veloce al Red Bull Ring di Spielberg, tenendo dietro Marquez e Acosta
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2 min

Pubblicato il 19.09.2026, 11:44

Motogp

Torna in pole position Jorge Martin (1:27.917) con l'Aprilia davanti alla Ducati di Marc Marquez (+0.015) e alla KTM di Pedro Acosta (+0.071) nelle qualifiche del GP d'Austria. Per il pilota spagnolo è la quarta pole conquistata su questo tracciato, il Red Bull Ring di Spielberg, la 23esima in MotoGp, (la terza quest'anno), euagliando Max Biaggi. Marco Bezzecchi apre la seconda fila con il quarto tempo in 1:28.166 (+0.249). A questo punto, diventa Martin il favorito per la gara Sprint (qui l'orario) e per la gara lunga di domani (domenica), ma Marquez proverà di tutto per strappare la vittoria.

Le parole di Martin

Dopo le qualifiche Jorge Martin ha parlato così: "La volevo, quando conosco la moto e sento che tutto è a posto riesco a spingere. La base c'era, abbiamo lavorato sui dettagli e ho spinto come una bestia. Sono molto felice. Siamo migliorati molto da ieri, avevo sofferto ma abbiamo fatto uno step importante".

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