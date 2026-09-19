Martin conquista la pole nelle qualifiche MotoGp del GP d'Austria. Quarto Bezzecchi

Le parole di Martin

Dopo le qualifiche Jorge Martin ha parlato così: "La volevo, quando conosco la moto e sento che tutto è a posto riesco a spingere. La base c'era, abbiamo lavorato sui dettagli e ho spinto come una bestia. Sono molto felice. Siamo migliorati molto da ieri, avevo sofferto ma abbiamo fatto uno step importante".