Martin vince la Sprint e si riprende il primo posto su Marquez. Acosta si butta via

La gara breve del Gp d'Austria cambia ancora la classifica: Jorge torna davanti a Marc. Terzo Bezzecchi
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 19.09.2026, 15:37

MotogpgpaustriaSprintmarquezbezzecchiMartinducatiAprilia

Gara Sprint ad alto tasso di spettacolo e consigliata solamente ai cuori forti quella che ha aperto le danze nel Gp d'Austria, con Martin che trionfa davanti a Marquez e si riprende il primato nella classifica piloti. Terzo, spettarore non pagante, Bezzecchi, mentre a mangiarsi le mani è Acosta, che ha buttato una vittoria assicurata.

 

L'emozionante omaggio della Gresini a Marco Simoncelli: la livrea speciale per la gara a Misano, il suo circuito
Guarda la gallery

Martin dall'Inferno al Paradiso, Acosta che combini

Alla partenza c'è Martin, detentore della pole, davanti a tutti, ma neanche il tempo di arrivare alla prima curva che succede di tutto e in testa si ritrova Acosta, che approfitta degli errori di Jorge e dello stesso Marquez per prendersi la testa della corsa. Sembra la gara perfetta, ma a tre giri dal termine, il giovane puledro iberico si perde in curva due, gettando al vento una vittoria sicura. Se la gode Martin, più forte dei suoi stessi errori, che torna in versione "Terminator", prendendosi la Sprint e i punti necessari ad effettuare il controsorpasso ai danni di Marc, secondo, e ad allungare su Bezzecchi, terzo e che chiude davanti a Di Giannantonio, ai piedi del podio.

 

 

Tutte le news
MotoGp

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS