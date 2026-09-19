Martin vince la Sprint e si riprende il primo posto su Marquez. Acosta si butta via

Gara Sprint ad alto tasso di spettacolo e consigliata solamente ai cuori forti quella che ha aperto le danze nel Gp d'Austria , con Martin che trionfa davanti a Marquez e si riprende il primato nella classifica piloti. Terzo, spettarore non pagante, Bezzecchi , mentre a mangiarsi le mani è Acosta , che ha buttato una vittoria assicurata.

Martin dall'Inferno al Paradiso, Acosta che combini

Alla partenza c'è Martin, detentore della pole, davanti a tutti, ma neanche il tempo di arrivare alla prima curva che succede di tutto e in testa si ritrova Acosta, che approfitta degli errori di Jorge e dello stesso Marquez per prendersi la testa della corsa. Sembra la gara perfetta, ma a tre giri dal termine, il giovane puledro iberico si perde in curva due, gettando al vento una vittoria sicura. Se la gode Martin, più forte dei suoi stessi errori, che torna in versione "Terminator", prendendosi la Sprint e i punti necessari ad effettuare il controsorpasso ai danni di Marc, secondo, e ad allungare su Bezzecchi, terzo e che chiude davanti a Di Giannantonio, ai piedi del podio.