MotoGp in Austria: orario e dove vedere la gara del 'Red Bull Ring' in tv e in streaming

SPIELBERG (AUSTRIA) - Un duello tutto spagnolo quello che si profila al 'Red Bull Ring' di Spielberg , dove Marc Marquez insegue Jorge Martin che ieri ha vinto la Sprint del Gp d'Austria e oggi (domenica 20 settembre) scatterà in pole con la sua Aprilia davanti alla Ducati del connazionale, campione del mondo in carica della MotoGp .

MotoGp, a che ora si corre in Austria

Il Gp d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGp, è in programma oggi (ore 14) al 'Red Bull Ring' di Spielberg. Tutta spagnola la prima fila, con Jorge Martin (Aprilia) che scatterà dalla prima piazza davanti ai connazionali Marc Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM). Ad aprire la seconda fila l'italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto in qualifica e terzo nella gara Sprint di ieri.