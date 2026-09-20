MotoGP diretta GP Austria: la gara e la lotta tra Martìn, Marquez e Bezzecchi LIVE

14:26

Giro 16: Acosta sta volando via

Ora quasi un secondo tra Acosta e Martìn: Pedro vola verso la sua prima vittoria, ma deve mantenere la concentrazione alta ed evitare grossolani errori come quello della Sprint.

14:24

Giro 15: Marquez riprende la posizione su Binder

Prima Aldeguer e poi Marquez passano Binder, ora lo spagnolo è sesto. Marc cercherà di minimizzare i punti persi da Martìn di oggi.

14:22

Giro 14: si sta accendendo Bezzecchi

In terza posizione sta ricominciando a spingere Bezzecchi: ottimo giro in 1'30.137, sta recuperando decimi preziosi a Martìn e Acosta.

14:21

Giro 13: Alex Marquez cade a terra

Nelle retrovie cade Alex Marquez, brutta caduta ma fortunatamente senza conseguenze.

14:19

Giro 12: Acosta prende distacco in testa

Davanti invece continua a volare l'indiavolato Acosta, che ora mette mezzo secondo tra sé e Martìn in seconda posizione. Lo spagnolo vuole a tutti i costi la sua prima vittoria in MotoGP.

14:18

Giro 11: Aldeguer passa Marquez!

Giornata da dimenticare fin qui per Marquez: subisce il sorpasso di Aldeguer in uscita a curva-1 e si ritrova addirittura settimo. Alle sue spalle c'è Bagnaia.

14:17

Giro 10: che rischio Marquez! Ora è sesto

Sbaglia Marquez, va lungo in curva-1 e rischia anche di finire fuori. Alla fine riesce a riportare la sua Ducati in pista, ma rientra sesto alle spalle di Binder.

14:16

Giro 9: Marquez passa Ogura per la quarta posizione

Più dietro si sta risvegliando Marc Marquez: passa Ogura ed è ora quarto.

14:15

Giro 9: Acosta passa, è primo!

Martìn e Acosta vicinissimi in curva-1, poi meglio lo spagnolo della KTM sul dritto dove svernicia l'Aprilia e si prende la prima posizione!

14:13

Giro 8: Acosta è incollato a Martìn!

Acosta letteralmente incollato agli scarichi dell'Aprilia di Martìn, ma ancora non riesce a trovare uno spazio in cui passare. Bagarre bellissima in pista.

14:10

Giro 5: Martìn tiene Acosta a distanza

Rimangono fissi 4 decimi di distacco tra l'Aprilia di Martìn e la KTM di Acosta, che però continua a guidare forte e vuole a tutti i costi questa vittoria. Dietro si sta allontanando il gruppetto formato da Bezzecchi, Ogura e Marquez.

14:08

Giro 4: Acosta passa Bezzecchi

Indiavolato Acosta, prende anche Bezzecchi e si porta in seconda posizione. E ora, staccato di soli 4 decimi, c'è Martìn.

14:06

Giro 3: Acosta è terzo e insegue le Aprilia

In questa prima fase di gara è velocissimo anche Pedro Acosta, che passa Ogura per la terza posizione e si mette all'inseguimento delle Aprilia di Bezzecchi e Martìn.