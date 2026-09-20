MotoGP diretta GP Austria: la gara e la lotta tra Martìn, Marquez e Bezzecchi LIVE
7 min
Pubblicato il 20.09.2026, 13:00 (Aggiornato il 20.09.2026, 14:26)
Si spengono i semafori al Red Bull Ring di Spielberg: è partito il Gran Premio d'Austria, segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it
14:26
Giro 16: Acosta sta volando via
Ora quasi un secondo tra Acosta e Martìn: Pedro vola verso la sua prima vittoria, ma deve mantenere la concentrazione alta ed evitare grossolani errori come quello della Sprint.
14:24
Giro 15: Marquez riprende la posizione su Binder
Prima Aldeguer e poi Marquez passano Binder, ora lo spagnolo è sesto. Marc cercherà di minimizzare i punti persi da Martìn di oggi.
14:22
Giro 14: si sta accendendo Bezzecchi
In terza posizione sta ricominciando a spingere Bezzecchi: ottimo giro in 1'30.137, sta recuperando decimi preziosi a Martìn e Acosta.
14:21
Giro 13: Alex Marquez cade a terra
Nelle retrovie cade Alex Marquez, brutta caduta ma fortunatamente senza conseguenze.
14:19
Giro 12: Acosta prende distacco in testa
Davanti invece continua a volare l'indiavolato Acosta, che ora mette mezzo secondo tra sé e Martìn in seconda posizione. Lo spagnolo vuole a tutti i costi la sua prima vittoria in MotoGP.
14:18
Giro 11: Aldeguer passa Marquez!
Giornata da dimenticare fin qui per Marquez: subisce il sorpasso di Aldeguer in uscita a curva-1 e si ritrova addirittura settimo. Alle sue spalle c'è Bagnaia.
14:17
Giro 10: che rischio Marquez! Ora è sesto
Sbaglia Marquez, va lungo in curva-1 e rischia anche di finire fuori. Alla fine riesce a riportare la sua Ducati in pista, ma rientra sesto alle spalle di Binder.
14:16
Giro 9: Marquez passa Ogura per la quarta posizione
Più dietro si sta risvegliando Marc Marquez: passa Ogura ed è ora quarto.
14:15
Giro 9: Acosta passa, è primo!
Martìn e Acosta vicinissimi in curva-1, poi meglio lo spagnolo della KTM sul dritto dove svernicia l'Aprilia e si prende la prima posizione!
14:13
Giro 8: Acosta è incollato a Martìn!
Acosta letteralmente incollato agli scarichi dell'Aprilia di Martìn, ma ancora non riesce a trovare uno spazio in cui passare. Bagarre bellissima in pista.
14:10
Giro 5: Martìn tiene Acosta a distanza
Rimangono fissi 4 decimi di distacco tra l'Aprilia di Martìn e la KTM di Acosta, che però continua a guidare forte e vuole a tutti i costi questa vittoria. Dietro si sta allontanando il gruppetto formato da Bezzecchi, Ogura e Marquez.
14:08
Giro 4: Acosta passa Bezzecchi
Indiavolato Acosta, prende anche Bezzecchi e si porta in seconda posizione. E ora, staccato di soli 4 decimi, c'è Martìn.
14:06
Giro 3: Acosta è terzo e insegue le Aprilia
In questa prima fase di gara è velocissimo anche Pedro Acosta, che passa Ogura per la terza posizione e si mette all'inseguimento delle Aprilia di Bezzecchi e Martìn.
14:05
Giro 2: Martìn si riprende la prima posizione
Risponde subito Martìn, attacca duro in curva-3 e torna davanti a Bezzecchi: è bagarre targata Aprilia!
14:04
Giro 2: Bezzecchi passa Martìn, è primo!
Staccata incredibile di Bezzecchi, che arriva fortissimo in curva-1 e passa il compagno di squadra per la prima posizione!
14:03
Giro 1: Marquez crolla in partenza, Bezzecchi secondo
Prima Bezzecchi e poi Ogura e Acosta sorpassano Marquez, che crolla in quinta posizione dopo una bruttissima partenza.
14:02
+++ SI PARTE, INIZIA IL GP D'AUSTRIA! +++
Si spengono i semafori: inizia il GP d'Austria!
14:00
Inizia il giro di ricognizione
Warm up lap sul Red Bull Ring: ci siamo!
13:58
Tutti al via con le stesse gomme
Coppia di medie per tutti i piloti in griglia: poca strategia, sarà una gara tutta all'attacco. Ci siamo!
13:47
MotoGP, dopo l'Austra un breve stop prima del Giappone
Dopo questo Gran Premio in Austria ci sarà una settimana di stop prima di un altro grande weekend di spettacolo: ad inizio ottobre si correrà a Motegi, in Giappone.
13:40
Piloti in griglia, tra venti minuti si parte!
Si posizionano ora in griglia di partenza i piloti sul Red Bull Ring: tempo soleggiato e non troppo caldo, condizioni ideali per correre. Tra circa 20 minuti si parte!
13:35
Acosta ancora a caccia della prima vittoria
Il 'quarto' incomodo nella lotta tra Martìn, Marquez e Bezzecchi di oggi è Pedro Acosta. Lo spagnolo della KTM non insegue il Mondiale, ma vuole la prima vittoria in MotoGP dopo averla solo sfiorata in diverse occasioni. Ieri, mentre era al comando della Sprint, è caduto per un errore di distrazione: oggi vorrà farsi perdonare dal suo team e dai tifosi.
13:32
Bagnaia settimo in griglia dopo le tante polemiche
Dopo il fuori onda a telecamere spente, con le dure parole contro la Ducati, Bagnaia sembra aver ritrovato un po' di feeling con la sua Desmosedici piazzandosi settimo in griglia di partenza. Oggi proverà a riscattarsi per l'ennesima volta in una stagione difficilissima.
13:19
Che lotta per il Mondiale: la classifica aggiornata
Ecco la situazione della classifica piloti prima del GP d'Austria:
13:13
La gara in Austria dopo una Sprint pazza
Alto tasso di spettacolo nella mini-gara del sabato, dal disastro di Acosta che cade (per sua colpa come ha poi ammesso) mentre volava verso la vittoria alla rimonta di Martìn, che ha vinto e si è ripreso il primato in classifica. Rivivi cosa è successo QUI
13:02
GP Austria, la griglia di partenza: Martìn in pole
Ecco la griglia di partenza a Spielberg:
13:00
GP Austria, tutto pronto per la gara: si parte alle ore 14
Martìn contro Marquez contro Bezzecchi, ma attenzione anche ad Acosta, fuori dai giochi per il Mondiale ma a caccia della prima vittoria. Sarà un grande spettacolo in Austria, a Spielberg. Si parte alle ore 14: aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta.
Red Bull Ring - Spielberg (Austria)
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