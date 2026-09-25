MotoGP, svelato il calendario 2027: le novità e quando si corre al Mugello e a Misano
Mentre ancora infuria la lotta per il titolo del mondiale 2026, la MotoGP svela il calendario del 2027. Una stagione per la quale è già grande l'attesa, sia per l'epocale cambiamento regolamentare che attende la classe regina, sia per delle novità a livello di circuiti, nel giro dei cinque continenti tra marzo e novembre.
Le novità per il 2027 in MotoGP: regole e circuiti
Come accennato, la novità più grande, destinata a cambiare il volto della MotoGP, sarà regolamentare, con il passaggio dai 1.000 agli 850 cc. Poi, il calendario proporrà due nuovi circuiti, anzi un nuovo GP ed un nuovo circuito. Intanto si tornerà in Argentina, per correre il Gp di Buenos Aires, nell'autodromo Oscar Y Juan Galvez, in occasione della quarta gara del Campionato del Mondo. Poi si cambierà sede in Australia, con un percorso interamente cittadino sul nuovo asfalto di Adelaide.
Confermate, anche come periodo, le date più attese dai tifosi italiani: il Gp d'Italia al Mugello si disputerà il 30 maggio, mentre il Gp di San Marino a Misano si correrà il 12 settembre.
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