MotoGp a Motegi, tutti gli orari: qualifiche, Sprint e gara, come vederle in tv e streaming

Dopo il weekend in Austria dal quale è uscito vincitore un inedito Pedro Acosta, il motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone. Si arriva nel Sol Levante con un costante Martìn, in vetta alla classifica, inseguito da un Marquez (a dodici punti di distanza) in cerca di riscatto dopo il sesto posto del Red Bull Ring. Bezzecchi proverà a impensierire i due spagnoli con la sua Aprilia, terza sia in classifica che nell'ultimo appuntamento. Le curve dello storico tracciato nipponico sono dunque pronte ad ospitare il Circus in un appuntamento importante ai fini dell'economia della classifica.