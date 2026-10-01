MotoGp a Motegi, tutti gli orari: qualifiche, Sprint e gara, come vederle in tv e streaming
Dopo il weekend in Austria dal quale è uscito vincitore un inedito Pedro Acosta, il motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone. Si arriva nel Sol Levante con un costante Martìn, in vetta alla classifica, inseguito da un Marquez (a dodici punti di distanza) in cerca di riscatto dopo il sesto posto del Red Bull Ring. Bezzecchi proverà a impensierire i due spagnoli con la sua Aprilia, terza sia in classifica che nell'ultimo appuntamento. Le curve dello storico tracciato nipponico sono dunque pronte ad ospitare il Circus in un appuntamento importante ai fini dell'economia della classifica.
Gp del Giappone, orari e come seguirlo in tv e streaming
Venerdì 2 ottobre
3:45 Prove Libere 1 (in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
8:00 Prove Libere 2 (in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
Sabato 3 ottobre
3:50 Qualifiche (in diretta su Sky Sport MotoGp, in chiaro su TV8 ed in streaming su Now)
8:00 Sprint - 12 giri (in diretta su Sky Sport MotoGp, in chiaro su TV8 ed in streaming su Now)
Domenica 4 ottobre
7:00 Gara (in diretta su Sky Sport MotoGp, in chiaro su TV8 ed in streaming su Now)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS