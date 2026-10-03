Marquez si prende la Sprint a Motegi, Martìn terzo. Sfortunato Bastianini, perde il podio all'ultimo giro
Marc Marquez vince la Sprint Race di Motegi al termine di una gara condotta praticamente dall’inizio alla fine. Lo spagnolo, scattato dalla seconda posizione, si è portato al comando già nel corso del primo giro, imponendo poi il proprio ritmo fino alla bandiera a scacchi. Sul secondo gradino del podio sale Diogo Moreira, che approfitta della penalizzazione per track limits inflitta a Jorge Martin, retrocesso in terza posizione. Quarto Enea Bastianini (retrocesso anche lui per aver toccato il "verde" sull'ultima curva), davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Gara da dimenticare invece per Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, tutti costretti al ritiro. Stessa fine per Pecco Bagnaia: ritiro all'ultimo giro con una gomma posteriore praticamente spaccata. Il torinese non è riuscito a tagliare il traguardo.
Le qualifiche del Gp: c’è Martin in pole
Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone. A Motegi, lo spagnolo dell'Aprilia si piazza davanti alla Ducati di Marc Marquez e alla Ktm di Pedro Acosta. Quarta l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Tra gli italiani sesto Fabio Di Giannantonio su Ducati-VR46, settimo Enea Bastianini su KTM-Tech3, tredicesimo Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale.
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