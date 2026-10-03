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Marquez si prende la Sprint a Motegi, Martìn terzo. Sfortunato Bastianini, perde il podio all'ultimo giro

Nella gara corta Marc domina e si prende altri punti per il Mondiale. Enea penalizzato, Bagnaia fuori
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2 min

Pubblicato il 03.10.2026, 08:33

Moto GpSprintmarquezbastianini

Marc Marquez vince la Sprint Race di Motegi al termine di una gara condotta praticamente dall’inizio alla fine. Lo spagnolo, scattato dalla seconda posizione, si è portato al comando già nel corso del primo giro, imponendo poi il proprio ritmo fino alla bandiera a scacchi. Sul secondo gradino del podio sale Diogo Moreira, che approfitta della penalizzazione per track limits inflitta a Jorge Martin, retrocesso in terza posizione. Quarto Enea Bastianini (retrocesso anche lui per aver toccato il "verde" sull'ultima curva), davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Gara da dimenticare invece per Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, tutti costretti al ritiro. Stessa fine per Pecco Bagnaia: ritiro all'ultimo giro con una gomma posteriore praticamente spaccata. Il torinese non è riuscito a tagliare il traguardo.

Le qualifiche del Gp: c’è Martin in pole

Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone. A Motegi, lo spagnolo dell'Aprilia si piazza davanti alla Ducati di Marc Marquez e alla Ktm di Pedro Acosta. Quarta l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Tra gli italiani sesto Fabio Di Giannantonio su Ducati-VR46, settimo Enea Bastianini su KTM-Tech3, tredicesimo Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale.

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