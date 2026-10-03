Bastianini chiama il Var: il siparietto ai box dopo la discussa penalità a Motegi

Il Var è arrivato anche in MotoGP . Si scherza ovviamente, anche se Enea Bastianini ha richiesto provocatoriamente e ironicamente l'intervento della tecnologia per la penalizzazione che ha ricevuto a Motegi, alla fine della Sprint. Ripreso ai box, il pilota della Ktm ha mimato il gesto del Var come si fa nel calcio dagli arbitri. Un mezzo sorriso e tanta amarezza per la sanzione ricevuta.

Bastianini e il gesto del Var

Ma cosa è successo? Bastianini ha tagliato il traguardo come terzo alle spalle di Martin e Marc Marquez, vincitore della gara Sprint. Però, sia Martin sia il pilota italiano sono passati sul verde all'uscita dell'ultima curva dell'ultimo giro (finendo in penalità per eccesso di track limit), e così entrambi sono stati retrocessi di una posizione. In questo modo, Moreira, che aveva chiuso quarto, è diventato secondo, Martin terzo e Bastianini è scivolato fuori dal podio. Per questo, Enea, rivedendo le immagini, non sembrava convinto della decisione e ha simulato il gesto del Var.