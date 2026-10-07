Cosa cambia in MotoGp dal 2027? Tutte le novità del format, dalle qualifiche alla Gara Sprint

Il Motomondiale 2026 non è ancora concluso, si correrà infatti in Indonesia il prossimo 11 ottobre, ma la MotoGp inizia a pensare già alla prossima stagione. Sarà un 2027 ricco di tante novità con dei weekend che si annunciano ancora più ricchi di sorpassi, sgasate e duelli infernali. Sarà l'inizio di una nuova era che vedrà dei grandi cambiamenti sia sul fronte tecnico con le moto dalla cilindrata ridotta dai 1000cc a 850cc che e modifiche all'aerodinamica, al peso e nei dispositivi di abbassamento e sia sul fronte organizzativo con il calendario che a livello di circuiti, vedrà il giro dei cinque continenti tra marzo e novembre, e per i weekend della Gara Sprint, con la doppia qualifica. Tutte scelte ideate e approvate durante il Gp dell'Austria al Red Bull Ring, per far godere ancora di più lo spettacolo delle due ruote a tifosi e spetattori.