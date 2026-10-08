Marc Marquez durissimo: "Nuovo format? O accetti o te ne vai. E la mia carriera è quasi finita"

Marquez diretto: "Nuovo format? È così, dobbiamo stare zitti"

Il campione spagnolo si è detto contrario al nuovo format, ma lo accetterà senza polemiche: "Sarebbe interessante capire quale sia l’obiettivo principale di questo cambiamento, perché per i piloti diventa solo più intenso e più esigente. Già il programma attuale è abbastanza. Ma non siamo noi a decidere. È così e dobbiamo stare zitti. A decidere sono i team e gli organizzatori. O accetti o te ne vai, questo è“. Tra i più critici del nuovo format c'è un altro spagnolo, Pedro Acosta, secondo il quale così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti: “Ha assolutamente ragione - risponde Marquez -. Sono d'accordo con lui ma la mia carriera è già quasi finita. Ma ha ragione, è vero”.