MotoGp in Indonesia: Bezzecchi domina le libere, Fernandez da record nelle prequalifiche
MANDALIKA (Indonesia) - Il weekend del Motomondiale in Indonesia si è aperto con le prove libere e le prequalifiche del venerdì, appannaggio rispettivamente di Marco Bezzecchi su Aprilia e Raul Fernandez, anche lui su Aprilia. Nella notte italiana Bezzecchi ha dominato la prima sessione di prove libere della MotoGp in Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale. Il riminese ha fermato il cronometro sul tempo di 1'30"132, precedendo di 0"237 Marc Marquez (Ducati). Appena più dietro il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia), terzo a 0"266. Quarto Pedro Acosta (Ktm), mentre è solamente 13°, a 0"995, Francesco Bagnaia (Ducati).
Fernandez primo nelle prequalifiche
Fernandez è invece il più veloce nelle prequalifiche. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Trackhouse ha fatto segnare il record della pista in 1'28''725, chiudendo davanti per più di due decimi a Bezzecchi e a Martin su Aprilia ufficiale. Seguono Pedro Acosta su Ktm e Marc Marquez su Ducati ufficiale. Nei primi dieci, che accedono direttamente al Q2 nelle qualifiche, anche gli italiani Fabio Di Giannantonio, sesto, Franco Morbidelli, nono, entrambi su Ducati-VR46 e Francesco Bagnaia, decimo con l'altra Ducati ufficiale.
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