MotoGp in Indonesia: Bezzecchi domina le libere, Fernandez da record nelle prequalifiche

MANDALIKA (Indonesia) - Il weekend del Motomondiale in Indonesia si è aperto con le prove libere e le prequalifiche del venerdì, appannaggio rispettivamente di Marco Bezzecchi su Aprilia e Raul Fernandez, anche lui su Aprilia. Nella notte italiana Bezzecchi ha dominato la prima sessione di prove libere della MotoGp in Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale. Il riminese ha fermato il cronometro sul tempo di 1'30"132, precedendo di 0"237 Marc Marquez (Ducati). Appena più dietro il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia), terzo a 0"266. Quarto Pedro Acosta (Ktm), mentre è solamente 13°, a 0"995, Francesco Bagnaia (Ducati).