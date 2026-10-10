Marc Marquez vince la Sprint del Gp di Indonesia e vola in testa al Mondiale MotoGp!

Marc Marquez vince la gara Sprint del GP di Indonesia, diciassettesimo appuntamento stagionale, in scena lungo il circuito di Mandalika, e vola in testa al Mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto al traguardo. Secondo posto per l'Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura, terza la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Più indietro Alex Marquez (Ducati Gresini), quinto, Pedro Acosta (Ktm), sesto, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), settimo, e Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo. Marco Bezzecchi, invece, è caduto alla prima curva dopo essere stato tamponato dallo spagnolo Raul Fernandez, che partiva dalla pole position, e ha raccolto zero punti.