Bezzecchi trionfa in Indonesia, solo sesto Marc Marquez che perde la vetta
Show in pista e riscatto per Marco Bezzecchi, che dopo la caduta e i zero punti incassati nella Sprint di ieri ha vinto oggi (domenica 11 ottobre) sul circuito di Mandalika il Gp d'Indonesia, 17°appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGp, accorciando così le distanze dagli spagnoli Marc Marquez (Ducati, sesto dopo il successo nella Sprint) e Jorge Martin (terzo al traguardo dietro al connazionale Raul Fernandez per un podio monopolizzato dall'Aprilia). Proprio Martin è tornato in testa alla classifica scavalcando Marquez (ora a -2).
(articolo in aggiornamento)
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