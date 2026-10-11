MotoGp, Bagnaia e Ducati annunciano la separazione

Bezzecchi trionfa in Indonesia, solo sesto Marc Marquez che perde la vetta

L'italiano sul gradino più alto di un podio monopolizzato dall'Aprilia e completato da Fernandez e Martin, tornato a guidare la classifica della MotoGp: i dettagli
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1 min

Pubblicato il 11.10.2026, 09:49

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Show in pista e riscatto per Marco Bezzecchi, che dopo la caduta e i zero punti incassati nella Sprint di ieri ha vinto oggi (domenica 11 ottobre) sul circuito di Mandalika il Gp d'Indonesia, 17°appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGp, accorciando così le distanze dagli spagnoli Marc Marquez (Ducati, sesto dopo il successo nella Sprint) e Jorge Martin (terzo al traguardo dietro al connazionale Raul Fernandez per un podio monopolizzato dall'Aprilia). Proprio Martin è tornato in testa alla classifica scavalcando Marquez (ora a -2).

(articolo in aggiornamento)

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