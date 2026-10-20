Diogo Moreira promosso nel team ufficiale Honda HRC di MotoGp: sarà compagno di Quartararo

Diogo Moreira correrà con il team ufficiale Honda HRC Castrol nella stagione 2027 di MotoGP. Ad annunciarlo è stata la stessa Honda Racing Corporation, che ha ufficializzato l'ingaggio del pilota brasiliano con un contratto pluriennale. Il 22enne dividerà il box con Fabio Quartararo, formando così la nuova coppia della casa giapponese. Per Moreira si tratta di una promozione importante dopo una sola stagione nella classe regina, disputata con il team LCR Honda. Il brasiliano era approdato in MotoGP dopo aver conquistato il titolo mondiale della Moto2 nel 2025, al termine della sua quarta stagione nel Motomondiale. Nel corso della sua carriera tra Moto3 e Moto2, Moreira ha collezionato cinque vittorie, 13 podi e nove pole position, confermandosi uno dei talenti emergenti del motociclismo internazionale.