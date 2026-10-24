Marc Marquez vince la Sprint del Gp d'Australia in MotoGp. Brutta caduta e frattura per Martin
Marc Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp d'Australia dopo un bellissimo duello con Jorge Martin ed è tornato leader del Mondiale di MotoGp. Il pilota Ducati ha approfittato della caduta dello spagnolo, che all'ottavo giro, mentre era alle spalle di Marquez, è scivolato in Curva-8 e finisce giù cadendo rovisonamento sull'asfalto. Martin è finito poi al centro medico dove è stata attestata la frattura del radio e certificata la sua assenza per la gara di domani (domenica). Non hanno finito la corsa nemmeno Fernandez, Vinales, Zarco e Bagnaia.
Marquez domina la Sprint
La caduta di Martin ha spalancato le porte del podio al tris Ducati: secondo il fratello di Marc, Alex Marquez, terzo Di Giannantonio. Ha chiuso invece 4° in rimonta Marco Bezzecchi, 5° Acosta. Hanno completato la zona punti Pedro Acosta, Ai Ogura, Brad Binder, Jack Miller e Diogo Moreira con tutte e cinque le case al via in top-9. Marc Marquez si è portato così a +10 in classifica su Martin e +50 su Bez, sempre più leader del Mondiale.
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