Moto Gp Australia, gara annullata: brutto addio a Phillip Island, il giro d'onore dei piloti è da brividi

Niente corsa sulla pista che ospitava il Mondiale dal 1997 e lascerà ora il posto al circuito di Adelaide: tutti i dettagli
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3 min

Pubblicato il 25.10.2026, 11:18

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PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Un epilogo amaro per la lunga storia della MotoGp sul circuito di Phillip Island, che nella mattinata italiana di oggi (domenica 25 ottobre) avrebbe dovuto ospitare per l'ultima volta una gara del Motomondiale (con la tappa australiana che si sposterà in futuro ad Adelaide).

 

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Cancellata la gara di Phillip Island: il motivo

Il Gp d'Australia è stato infatti annullato per il maltempo, decisione presa dalla direzione a causa della scarsa visibilità che non ha consentito all'elicottero medico di raggiungere il circuito di Phillip Island da Melbourne. Impossibile dunque far scendere i piloti in pista, con la gara che è stata così cancellata dopo che era stato inizialmente solo rinviato il warm-up.

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