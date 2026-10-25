Moto Gp Australia, gara annullata: brutto addio a Phillip Island, il giro d'onore dei piloti è da brividi

Cancellata la gara di Phillip Island: il motivo

Il Gp d'Australia è stato infatti annullato per il maltempo, decisione presa dalla direzione a causa della scarsa visibilità che non ha consentito all'elicottero medico di raggiungere il circuito di Phillip Island da Melbourne. Impossibile dunque far scendere i piloti in pista, con la gara che è stata così cancellata dopo che era stato inizialmente solo rinviato il warm-up.