Martìn senza paura, corre con un rischio altissimo: "Potrei fratturarmi completamente l’osso"

Jorge Martìn vuole prendersi un rischio , il Mondiale vale di più di ogni altra cosa. Non c'è paura che tenga, lo spagnolo, nonostante il brutto infortunio rimediato al braccio dopo la caduta nella Sprin di Phillip Island, ha intenzione di gareggiare a Sepang nel Gp della Malesia, quantomeno provare a scendere in pista nelle prime libere e sperare di essere idoneo per non perdere ulteriore terreno da Marc Marquez, avanti di dieci punti. Nell’intervista rilasciata a Dazn Spagna, Martìn ha spiegato la sua decisione: "Si tratta di riuscire a sopportare il dolore. Mi sto assumendo molti rischi, perché una caduta o una mossa sbagliata potrebbero fratturarmi completamente l’osso . Ma sono pronto a correrli", ha detto il pilota dell'Aprilia, che in Australia si è procurato la frattura composta del radio in sede distale nel braccio destro.

Martin: "Farò un test e deciderò"

Martìn però non vuole guardare troppo al di là delle FP1: "La situazione è chiara, ho una frattura al radio e sono qui per provare, per un test. Poi prenderò la decisione se proseguire. Le aspettative sono piuttosto basse. Sono qui perché sto lottando per il mondiale, altrimenti sarei rimasto a casa con il gesso per un mese e sarei tornato solo a Portimao", ha concluso il campione del mondo 2024. Martin, comunque, ha incassato l'ok dai medici per correre le FP1. Poi, dopo le prime prove in pista, il pilota verrà rivalutato dal dottor Charte per capire se la frattura del radio distale sarà o meno sopportabile in sella alla sua MotoGP.