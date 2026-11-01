Marc Marquez trionfa nel Gp della Malesia e 'vede' il Mondiale, solo sesto Bezzecchi
SEPANG (MALESIA) - Un successo pesantissimo per Marc Marquez, che dopo il secondo posto nella Sprint (dietro alla Ktm del connazionale Pedro Acosta) ha vinto con la sua Ducati il Gp della Malesia a Sepang e ha così allungato ulteriormente in vetta alla classifica del Mondiale di MotoGp.
Marquez trionfa in Malesia e 'vede' il Mondiale
Il 33enne spagnolo ha preceduto la Ktm del connazionale Pedro Acosta, la Ducati del Team Gresini guidata da suo fratello Alex Marquez e l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, mentre Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale ha chiuso al sesto posto, superato nell'ultimo giro dalla Ktm dell'altro italiano Enea Bastianini. Grazie a questo successo Marc Marquez ha ora 399 punti, 48 in più di Jorge Martin (out per infortunio in questa gara) e 67 in più di Marco Bezzecchi.
Le parole dello spagnolo dopo la gara di Sepang
"Abbiamo fatto una gara perfetta ed è questo che bisogna fare in un Gran Premio - ha detto Marc Marquez, campione del mondo in carica, dopo il trionfo di Sepang -. Quando arriva il giorno della gara devi essere concentrato. Sono felice". Così sul titolo mondiale che si avvicina: "Manterrò il focus, dobbiamo continuare ad essere concentrati ancora. Ed io sarò concentrato".
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