MotoGp in Qatar, Gara Sprint: orario, come seguirla in tv e in streaming
LUSAIL (Qatar) - In Qatar riprende il duello tra Marc Marquez e Jorge Martin (con Marco Bezzecchi terzo incomodo) per il titolo mondiale 2026 della classe MotoGp. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha 44 punti di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia, fermato da una frattura al polso in Australia e Malesia, ma ora di nuovo in pista, nonostante il dolore, per tentare il miracolo. L'italiano dell'Aprilia è invece ormai tagliato fuori dalla lotta iridata, staccato di 67 punti da Marquez con tre gare (più le Sprint) soltanto da disputare. Il duello per il trono mondiale riparte già oggi pomeriggio a Lusail con la Gara Sprint (di 11 giri) che assegna punti pesanti.
Gara Sprint in Qatar: a che ora c'è, dove vederla in televisione e in streaming
La Gara Sprint del Gp del Qatar della classe MotoGp è in programma alle ore 17: la corsa sarà trasmessa in diretta tv su SkySport MotoGp e in streaming su Now, Tv8.it e attraverso l'app SkyGo.
MotoGp, la classifica mondiale
Questi i primi posti nella classifica mondiale della classe MotoGp (in maiuscolo i piloti italiani):
1. M. Marquez 399, 2. Martin 355, 3. BEZZECCHI 332, 4. Acosta (Spa, KTM) 295, 5. Ogura 278, 6. DI GIANNANTONIO 265, 7. R. Fernandez 236, 8. A. Marquez (Spa, Ducati) 197, 9. BAGNAIA 173, 10. BASTIANINI 134; 13. MARINI 117; 16. MORBIDELLI 65.
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