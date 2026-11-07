MotoGp in Qatar, Gara Sprint: orario, come seguirla in tv e in streaming

LUSAIL (Qatar) - In Qatar riprende il duello tra Marc Marquez e Jorge Martin (con Marco Bezzecchi terzo incomodo) per il titolo mondiale 2026 della classe MotoGp. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha 44 punti di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia, fermato da una frattura al polso in Australia e Malesia, ma ora di nuovo in pista, nonostante il dolore, per tentare il miracolo. L'italiano dell'Aprilia è invece ormai tagliato fuori dalla lotta iridata, staccato di 67 punti da Marquez con tre gare (più le Sprint) soltanto da disputare. Il duello per il trono mondiale riparte già oggi pomeriggio a Lusail con la Gara Sprint (di 11 giri) che assegna punti pesanti.