Lusail è di Bezzecchi: pole e record nel Gp Qatar. Marquez secondo
LUSAIL (Qatar) - Un giro perfetto regala a Marco Bezzecchi una pole position da incorniciare nel Gran Premio del Qatar. Sul tracciato di Lusail, il pilota italiano ferma il cronometro a 1:50.028, frantumando il record della pista e prendendosi la prima casella della griglia di partenza.
Alle sue spalle Marc Marquez. Lo spagnolo firma il secondo tempo e si mette nelle condizioni ideali per completare l'opera nel fine settimana più importante della sua stagione. Terzo Fabio Di Giannantonio, che conferma il suo eccellente feeling con il tracciato qatariota.
Gp Qatar, i prossimi appuntamenti
Raul Fernández ha chiuso al quarto posto le qualifiche precedendo Francesco Bagnaia e Ai Ogura. Il vero colpo di scena delle qualifiche è però l'11° tempo di Jorge Martín, che scatterà indietro complicandosi notevolmente i piani per il weekend. Il programma entra subito nel vivo con la Sprint Race, in agenda oggi alle ore 17. Ma tutti gli occhi saranno poi puntati sulla gara decisiva di domenica, allo stesso orario, dove Marc Marquez avrà a disposizione il primo vero match point per incoronarsi campione del mondo.
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Le parole dei piloti dopo le qualifiche
"Potevo essere anche più veloce nell'ultimo tentativo, ma ho fatto un errore nell'ultima curva, ma non mi posso lamentare. Siamo in pole position e cerchiamo di continuare a lavorare così, prima ci concentreremo sulla Sprint e poi sulla gara", ha detto Marco Bezzecchi dopo la pole position nelle qualifiche conquistata con la sua Aprilia. Soddisfatto Marc Marquez, pilota della Ducati: "L'obiettivo era essere in prima fila. Sappiamo che Marco (Bezzecchi, ndr) ha un altro passo in questo weekend, è velocissimo e dobbiamo accettarlo per questo fine settimana". Così invece Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46): "Abbiamo fatto un grande lavoro, siamo riusciti a migliorare il giro di ieri. L'obiettivo era la prima fila e ci siamo, le sensazioni sono buone anche se Aprilia ha qualcosa in più nel passo gara, ma l'importante era partire davanti".
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