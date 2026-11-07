Marc Marquez campione in MotoGp al Gp del Qatar solo se... Tutte le combinazioni per il titolo

Il Cabroncito è a un passo dalla decima, un traguardo che nemmeno Valentino Rossi è riuscito a raggiungere. Il Gp del Qatar potrebbe portare a Marc Marquez la vittoria del decimo titolo in carriera, l'ottavo in MotoGp . Dopo aver dominato la gara di Sepang centrando l'80ª vittoria nel Motomondiale, la settima in questa stagione 2026, lo spagnolo della Ducati con la gara di domani a Lusail si è garantito il primo match point per blindare con due gare d'anticipo (Portogallo dal 20 al 22 novembre e Valencia dal 27 al 29 novembre) la vetta della classifica piloti, lasciandosi alle palle gli avversari Jorge Martìn (infortunatosi al polso destro in Australia e quindi in codizioni fisiche non eccellenti) e Marco Bezzecchi.

Marquez in classifica piloti inseguito da Martìn e Bez

Con la vittoria a Sepang, Marc è primo in classifica piloti a 399 punti e ha guadagnato un vantaggio in classifica di 44 punti, sulle Aprilia di Martìn e poi su Bez, staccato invece di 67 lunghezze (a quota 332 punti). Cosa serve quindi al pilota di Cervera per vincere il titolo domenica in MotoGp? Semplicemente 30 punti su Martìn e 8 su Bez. Marc dovrebbe vincere Sprint (12 punti) e Gp (25 punti) conquistando il bottino pieno di 37 punti. Con Martin che non deve raccogliere più di 7 punti e Bezzecchi non più di 29. Se Marc chiudesse secondo nella Sprint e primo nel Gp (per un totale di 34 punti), i distacchi scenderebbero a 4 per Martin e 26 per Bezzecchi. Se invece vincesse la gara di domenica alla bandiera a scacchi e nella Sprint arrivasse quinto allora, Martìn dovrebbe restare a zero e Bezzecchi non dovrebbe superare quota 22. Nulla è impossibile insomma.

La classifica MotoGp 2026 aggiornata: