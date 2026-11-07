Marquez vince la Sprint in Qatar, ma che paura per Bagnaia: cade e viene portato via in barella, le condizioni

Marc Marquez conquista la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e compie un altro passo verso il titolo mondiale della MotoGP. Sul circuito di Losail, lo spagnolo della Ducati si impone davanti a Fabio Di Giannantonio e a uno stoico Jorge Martin, protagonista di una prestazione di grande carattere. Quarto posto per Raul Fernandez, seguito da Johann Zarco e Pedro Acosta. Una gara ricca di colpi di scena, segnata soprattutto dal pauroso incidente di Francesco Bagnaia e dall'uscita di scena di Marco Bezzecchi.

MotoGP Qatar, paura per Bagnaia e contatto Marquez-Bezzecchi

La Sprint viene interrotta dopo appena un giro a causa di un violento incidente che coinvolge Francesco Bagnaia. La Ducati del pilota italiano carambola fuori pista, rendendo necessaria l'esposizione della bandiera rossa. Pecco resta cosciente, ma viene soccorso e trasportato in barella al centro medico per gli accertamenti del caso. Al momento dell'interruzione è Marco Bezzecchi a comandare la corsa davanti a Marc Marquez. Dopo la ripartenza, però, arriva un altro episodio decisivo: i due si toccano mentre lottano per la prima posizione e Bezzecchi finisce fuori gara. Il contatto viene esaminato dalla Race Direction, che decide di non adottare provvedimenti, giudicandolo un normale incidente di gara. Marquez prende così il comando e riesce a conservarlo fino alla bandiera a scacchi, precedendo Di Giannantonio e Martin. Per il pilota spagnolo arriva un successo pesantissimo anche in ottica iridata: domani, nella gara lunga, avrà la prima possibilità di conquistare matematicamente il Mondiale. Dovrà vincere con Martin fuori dai punti. Un obiettivo che appare sempre più vicino, anche se la prestazione di Jorge dimostra che la battaglia non è ancora chiusa.