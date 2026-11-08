MotoGp in Qatar, Bezzecchi in pole e Marquez a caccia del titolo mondiale: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming
LUSAIL (QATAR) - Sale l'attesa per il Gp del Qatar, 19° appuntamento del Mondiale della MotoGp in programma oggi (domenica 8 novembre) sul circuito di Lusail dove lo spagnolo Marc Marquez, leader della classifica piloti, potrebbe vincere con la sua Ducati il titolo iridato per la decima volta in carriera.
MotoGp, Marquez a caccia del titolo a Lusail: orario
Sarà Marco Bezzecchi a scattare in pole con la sua Aprila nel Gp del Qatar (il via alle ore 17 italiane), dove alle sue spalle partirà invece proprio Marc Marquez con cui ha polemizzato ieri dopo la Sprint, vinta dallo spagnolo ma dopo un contatto con l'italiano che è finito a terra. Non prenderà invece parte alla corsa Francesco Bagnaia, infortunatosi dopo una brutta caduta nella gara breve.
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