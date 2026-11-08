MotoGp in Qatar, Bezzecchi in pole e Marquez a caccia del titolo mondiale: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

MotoGp, Marquez a caccia del titolo a Lusail: orario

Sarà Marco Bezzecchi a scattare in pole con la sua Aprila nel Gp del Qatar (il via alle ore 17 italiane), dove alle sue spalle partirà invece proprio Marc Marquez con cui ha polemizzato ieri dopo la Sprint, vinta dallo spagnolo ma dopo un contatto con l'italiano che è finito a terra. Non prenderà invece parte alla corsa Francesco Bagnaia, infortunatosi dopo una brutta caduta nella gara breve.