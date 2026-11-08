Bezzecchi si prende il Gp del Qatar, per Marquez festa rinviata

Un grande Marco Bezzecchi trasforma in energia positiva la rabbia accumulata per la caduta nella Sprint, dominando la gara di Lusail e trionfando con distacco nel Gp del Qatar . Alle sue spalle Marc Marquez , che rinvia l'appuntamento con il decimo titolo iridato. Merito anche dello stoico Jorge Martin .

Bezzecchi vince da dominatore

Al via Bezzecchi scatta come una fionda e prende subito un vantaggio che si fa sempre più consistente con il passare dei giri, conducendo una gara in solitaria, che lo porta dritto alla bandiera a scacchi per la vittoria numero 19 in carriera, la sesta in questa stagione, facendosi in anticipo il regalo di compleanno, in vista delle ventinove candeline che spegnerà il prossimo 12 novembre.

Marquez, festa rinviata

Anche vincendo non sarebbe stato campione. Perché Jorge Martin stoicamente ha chiuso settimo correndo con un braccio rotto. Poco male per Marc, che oramai pregusta il decimo titolo iridato, l'ottavo nella classe regina. Potrebbe arrivare in Portogallo o magari a Valencia, ma arriverà.