Francesco 'Pecco' Bagnaia è stato operato a Torino, dopo la frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro rimediata nella caduta sulla pista di Lusail, nella gara Sprint del Gran Premio del Qatar, e l'intervento "è perfettamente riuscito". Lo fa sapere il suo team, la Ducati. "Bagnaia è stato sottoposto stamattina a un intervento: i medici hanno fissato con successo una piastra al quarto metatarsale del piede", la nota via Instagram del team, che augura "al nostro pilota una pronta guarigione".