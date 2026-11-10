Bagnaia operato al piede dopo la caduta in Qatar: applicata una placca
Francesco 'Pecco' Bagnaia è stato operato a Torino, dopo la frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro rimediata nella caduta sulla pista di Lusail, nella gara Sprint del Gran Premio del Qatar, e l'intervento "è perfettamente riuscito". Lo fa sapere il suo team, la Ducati. "Bagnaia è stato sottoposto stamattina a un intervento: i medici hanno fissato con successo una piastra al quarto metatarsale del piede", la nota via Instagram del team, che augura "al nostro pilota una pronta guarigione".
L'incidente di Bagnaia
Pecco Bagnaia si era infortunato sabato, durante la gara Sprint a Lusail, interrotta dopo appena un giro a causa di un violento incidente chelo ha visto protagonista. La Ducati del pilota italiano è carambolata fuori pista, rendendo necessaria l'esposizione della bandiera rossa. Pecco è rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato in barella al centro medico per i primi accertamenti.
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