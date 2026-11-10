Jorge Lorenzo al veleno: "Marquez il migliore della storia, Rossi non è nemmeno in gara!"

Dopo le dure parole di Valentino Rossi contro Marc Marquez , vicinissimo alla conquista del titolo mondiale della MotoGp, arriva la replica, altrettanto velenosa, di Jorge Lorenzo contro il nostro mito: "Credo che si genererà un vero dibattito su chi sia il migliore di tutti i tempi tra Márquez e Agostini - le parole dello spagnolo, vincitore di 5 motomondiali, a TNT Sports 2 - per me, se vincerà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio Marc il migliore dell’era moderna".

La bomba di Lorenzo a Rossi

Poi Lorenzo tira la bomba a Valentino: "Rossi? Neanche c’è in quel gruppo. Credo che Marc fosse più forte l’anno scorso, prima dell’infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest’anno ha avuto difficoltà a mantenere la condizione, ma ha compensato tutto con la pura tecnica. Per me, in termini di tecnica e capacità di guida, è il migliore della storia".