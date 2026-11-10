Jorge Lorenzo al veleno: "Marquez il migliore della storia, Rossi non è nemmeno in gara!"
Dopo le dure parole di Valentino Rossi contro Marc Marquez, vicinissimo alla conquista del titolo mondiale della MotoGp, arriva la replica, altrettanto velenosa, di Jorge Lorenzo contro il nostro mito: "Credo che si genererà un vero dibattito su chi sia il migliore di tutti i tempi tra Márquez e Agostini - le parole dello spagnolo, vincitore di 5 motomondiali, a TNT Sports 2 - per me, se vincerà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio Marc il migliore dell’era moderna".
La bomba di Lorenzo a Rossi
Poi Lorenzo tira la bomba a Valentino: "Rossi? Neanche c’è in quel gruppo. Credo che Marc fosse più forte l’anno scorso, prima dell’infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest’anno ha avuto difficoltà a mantenere la condizione, ma ha compensato tutto con la pura tecnica. Per me, in termini di tecnica e capacità di guida, è il migliore della storia".
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