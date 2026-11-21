Marquez, festa rinviata. Trionfo per Bezzecchi

Lo spagnolo sembrava ormai a un passo dalla conquista matematica del Mondiale, ma a due giri dalla bandiera a scacchi è scivolato mentre occupava la terza posizione, finendo fuori gara. Rimane al comando con 55 punti di vantaggio su Jorge Martin, quinto al traguardo, e 62 su Marco Bezzecchi, protagonista assoluto del sabato portoghese. Il successo permette all'italiano di accorciare le distanze in classifica e confermare il suo ottimo momento, mentre per Marquez resta l'amarezza di un'occasione sfumata proprio quando il traguardo iridato sembrava ormai raggiunto. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica alle ore 14, quando scatterà la gara lunga del Gran Premio del Portogallo. Per Marquez sarà un'altra occasione per chiudere definitivamente i conti e conquistare il titolo mondiale.

Bezzecchi dopo la vittoria: "Oggi giornata giusta". Marquez mastica amaro: "Ho rischiato"

"Sono veramente contento. La sprint è sempre stata una tortura per me fino a oggi". Così il pilota dell'Aprilia Marco Bezzecchi dopo la vittoria nella sprint race del Gp del Portogallo. "Grazie davvero al team che ha sempre creduto in me, hanno sempre tutti trovato il modo per mettermi comodo sulla moto, oggi è stata la giornata giusta, ora dobbiamo continuare a lavorare domani - ha aggiunto - proveremo a fare il massimo anche nella gara lunga". Marc Marquez invece, ha rimandato l'appuntamento con il Mondiale a domani: " La verità è che ho preso rischi perché ho pensato che fosse il momento. Tutto può succedere, ma il primo appuntamento importante del weekend lo abbiamo fatto bene. Oggi guidavo molto più pulito, mentre ieri ero rigido. Si vede che Bezzecchi sta volando, deve vincere la gara, mentre noi dobbiamo prendere punti".