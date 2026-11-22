MotoGp in Portogallo, Marc Marquez in pista per il titolo: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming
PORTIMAO (PORTOGALLO) - Dopo aver sprecato il primo match-point per il suo decimo mondiale (sarebbe l'ottavo nella classe regina) - cadendo nella Sprint del Gp del Portogallo vinta da Marco Bezzecchi (che ha festeggiato con l'Aprilia ufficiale anche il titolo riservato ai team) - il 33enne spagnolo Marc Marquez ci riprova nella gara lunga in programma oggi (domenica 22 novembre) sul circuito di Portimao.
MotoGp, Marquez a caccia del titolo in Portogallo
Nel Gp del Portogallo (ore 14) a Marquez (431 punti) basterà chiudere al nono posto con la sua Ducati in caso di un successo da parte di Jorge Martin, suo connazionale in forza all'Aprilia che lo insegue nella classifica piloti con 376 punti (a quota 369 c'è invece Bezzecchi).
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