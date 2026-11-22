Il Gran Premio del Portogallo certifica una rimonta pazzesca e un risultato storico: Marc Marquez , all'età di 33 anni, 9 mesi e 5 giorni, è ufficialmente un dieci volte campione del mondo . Bis dello spagnolo, che aveva trionfato con la Ducati anche lo scorso anno, e in totale ottavo trionfo nella classe regina a 13 anni di distanza dal primo nella stagione 2013. Sommando anche quelli in 125 (2010) e 250 (2012), Marquez raggiunge la cifra record di dieci titoli mondiali . Lo spagnolo riesce così a raggiungere la cifra tonda tanto voluta e desiderata da Valentino Rossi , proprio il pilota a cui Marc impedì di vincere il suo decimo titolo per potersi oggi fregiare di essere quello più vicino a Giacomo Agostini (re assoluto con 15 trionfi mondiali).

Marquez trionfa, nel 2015 impedì a Rossi di vincere il suo decimo

Il conteggio, ad oggi, vede infatti Marc Marquez a quota 10 titoli Mondiali, sorpassando proprio Valentino Rossi fermo a 9. Ma sarebbe potuto essere tutto molto diverso se nel 2015 il leggendario pilota italiano, entrato nel cuore dei tifosi, avesse avuto la possibilità di lottare per il Mondiale senza interferenze da altri piloti non coinvolti nella lotta. Quella stagione, infatti, si aprì con un Rossi dominatore e spesso vincente proprio nella lotta contro Marquez, battendolo in volata o approfittando di suoi errori per portarsi in testa al Mondiale. Quando Marc capì che non era più possibile vincere il Mondiale per sé stesso, iniziò a ragionare contro Valentino Rossi, preferendo aiutare il connazionale spagnolo Jorge Lorenzo, il più vicino all'italiano nella classifica piloti. Con un piccolo dettaglio: Rossi e Lorenzo erano compagni di squadra in Yamaha, Marquez correva per la Honda. Nessun pilota nella storia della MotoGP ha mai corso per aiutarne un altro che non sia del proprio team. Si partì dunque da Philip Island, prima gara in cui Marquez correva platealmente ed esclusivamente contro Rossi, senza inseguire un risultato personale. Poi la storia è nota: le accuse, la gara a Sepang tra ripetute scorrettezze dello spagnolo e il presunto "calcio" di Rossi che gli costò una penalità per l'ultima gara a Valencia, la partenza dal fondo della griglia che sancì definitivamente la fine del sogno decimo titolo. Ed è per questa stagione che oggi Marquez può vantarsi di aver sorpassato Valentino Rossi con il suo decimo titolo mondiale, vinto senza che nessuno al di fuori della lotta per il titolo lo ostacolasse.

Marquez vince il suo decimo Mondiale. Ma il futuro...

A Portimao Marquez fa festa e vince uno dei Mondiali più impensabili della storia: dopo la gara del Mugello si trovava a 102 punti di distanza dal leader della classifica Bezzecchi. Nella seconda parte di stagione lo spagnolo è riuscito ad annullare questa distanza, portandosi poi in testa e battendo i due piloti Aprilia per firmare il bis dopo il 2025. E ora i dubbi sul futuro: i dolori alla spalla, i quasi 34 anni e l'aver staccato Valentino Rossi, quello che sembrava essere il suo unico obiettivo rimasto, portano inevitabilmente a fare dei ragionamenti. Ipotesi di cui lo stesso Marc ha più volte parlato, ora starà a lui prendere una decisione. "Ho ancora due anni di contratto con Ducati, ma quest'anno è stato complicato sotto tanti aspetti", aveva dichiarato prima del weekend in Portogallo. Chissà che non prenda una scelta a sorpresa