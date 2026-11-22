GP Portogallo diretta MotoGP: Marquez può diventare campione del mondo, segui la gara LIVE
14:15
Marquez virtualmente campione
Allo spagnolo basta il nono posto: adesso si è stabilizzato al sesto. Basta e avanza per chiudere la pratica del titolo mondiale
14:13
19 giri alla fine del Gp del Portogallo
1. Raul Fernandez
2. Jorge Martin +0.229
3. Marco Bezzecchi +0.412
4. Fermin Aldeguer +2.586
5. Diogo Moreira +2.687
6. Marc Marquez +3.882
7. Fabio Di Giannantonio +4.566
8. Brad Binder +5.345
9. Ai Ogura +5.835
10. Jack Miller +5.904
11. Luca Marini +6.650
12. Iker Lecuona +8.007
13. Enea Bastianini +8.050
14. Fabio Quartararo +8.362
15. Pol Espargaro +8.894
16. Alex Rins +9.334
17. Jake Dixon +9.628
18. Alex Marquez +10.237
19. Franco Morbidelli +11.854
20. Augusto Fernandez +15.661
14:12
Un'altra bandiera gialla
Caduta per Pedro Acosta: Marquez sale al sesto posto momentaneo
14:10
Marquez risucchiato: adesso è settimo
Marquez scende in settima posizione. Adesso comanda Fernandez leader, dietro Martin e Bezzecchi
14:08
Sorpassato Marquez
Fernandez mette la freccia su Marquez. Anche Martin è aggressivo e ne approfitta per superarlo
14:06
Bandiera gialla
Cade Zarco
14:04
La gara è iniziata
Si parte: Marquez supera subito Bezzecchi, che adesso è alle spalle anche di Di Giannantonio e Fernandez
14:01
Giro di ricognizione in Portogallo
Ci siamo. Tutto pronto a Portimao per la gara che può consegnare a Marquez il titolo mondiale
13:55
Suona l'inno
E' il momento dell'inno portoghese. Pochissimi minuti e si parte
13:45
Gliglia pronta
I piloti hanno raggiunto la griglia: mancano 15 minuti al via della gara. Occhi puntati su Marquez
13:41
Piloti in pista
I piloti sono in pista per il giro di schieramento. Dopo la pioggia notturna la superficie non è ancora ottimale: di base è asciutta, ma con alcune zone ancora umide sparse lungo il tracciato
13:37
La polemica di Jorge Lorenzo
"Marquez il migliore della storia, Rossi non è nemmeno in gara!". Hanno fatto discutere le parole dell'ex pilota spagnolo. APPROFONDISCI
13:28
GP Portogallo in tv
La gara in programma oggi (ore 14) sulla pista di Portimao, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport(per abbonati) e potrà essere vista poi in differita e in chiaro (alle ore 15:20) su TV8. Streaming su SkyGo e su NOW
13:16
La questione Mondiale
Dopo aver sfiorato il titolo nella Sprint Race di ieri, prima della caduta a due giri dal termine, Marc Marquez avrà oggi un altro match point per laurearsi campione del mondo. Allo spagnolo basterà chiudere al nono posto per conquistare il decimo titolo, forte dei 55 punti di vantaggio su Jorge Martin, chiamato a vincere per rinviare il verdetto a Valencia. Ancora matematicamente in corsa anche Marco Bezzecchi, distante 62 punti dal pilota Ducati.
13:06
Aldeguer il più veloce nel warm-up, Marc Marquez non rischia
Fermín Aldeguer, pilota del Team Gresini, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1:51.898 su una pista ancora bagnata dopo la pioggia notturna. Nono Marco Bezzecchi, vincitore della Sprint e in pole position, mentre Jorge Martin ha chiuso undicesimo. Solo un paio di giri per Marc Marquez, che dopo la caduta di sabato ha preferito non correre rischi: allo spagnolo basterà chiudere tra i primi nove per conquistare il decimo titolo mondiale.
12:37
La Sprint di ieri: come è andata
Grande attesa per il Gran Premio del Portogallo, con Marc Marquez che avrà un'altra occasione per conquistare il decimo titolo mondiale dopo averlo soltanto sfiorato nella Sprint, conclusa con una caduta. Riflettori puntati anche sull'Aprilia di Marco Bezzecchi, vincitore della gara breve di ieri davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Qui il resoconto.
12:30
Marquez, appuntamento col Mondiale
Marco Bezzecchi partirà dalla pole position davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre Jorge Martin scatterà settimo. Marquez avrà un altro match point per conquistare il titolo mondiale. La gara è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 14.
Portimao
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte
oppure
Non hai ancora un account? Registrati
o entra con DISQUS