Allo spagnolo basta il nono posto: adesso si è stabilizzato al sesto. Basta e avanza per chiudere la pratica del titolo mondiale

Ilentra nel momento decisivo e fa tappa sul circuito di Portimao per il, penultimo appuntamento della stagione. A partire dalla pole position sarà, protagonista delle qualifiche davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre l'altra Aprilia di Jorge Martin scatterà soltanto dalla settima casella. Riflettori puntati soprattutto sue chiudere definitivamente i giochi prima dell'ultima gara. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

14:13

19 giri alla fine del Gp del Portogallo

1. Raul Fernandez

2. Jorge Martin +0.229

3. Marco Bezzecchi +0.412

4. Fermin Aldeguer +2.586

5. Diogo Moreira +2.687

6. Marc Marquez +3.882

7. Fabio Di Giannantonio +4.566

8. Brad Binder +5.345

9. Ai Ogura +5.835

10. Jack Miller +5.904

11. Luca Marini +6.650

12. Iker Lecuona +8.007

13. Enea Bastianini +8.050

14. Fabio Quartararo +8.362

15. Pol Espargaro +8.894

16. Alex Rins +9.334

17. Jake Dixon +9.628

18. Alex Marquez +10.237

19. Franco Morbidelli +11.854

20. Augusto Fernandez +15.661

14:12

Un'altra bandiera gialla

Caduta per Pedro Acosta: Marquez sale al sesto posto momentaneo

14:10

Marquez risucchiato: adesso è settimo

Marquez scende in settima posizione. Adesso comanda Fernandez leader, dietro Martin e Bezzecchi

14:08

Sorpassato Marquez

Fernandez mette la freccia su Marquez. Anche Martin è aggressivo e ne approfitta per superarlo

14:06

Bandiera gialla

Cade Zarco

14:04

La gara è iniziata

Si parte: Marquez supera subito Bezzecchi, che adesso è alle spalle anche di Di Giannantonio e Fernandez

14:01

Giro di ricognizione in Portogallo

Ci siamo. Tutto pronto a Portimao per la gara che può consegnare a Marquez il titolo mondiale

13:55

Suona l'inno

E' il momento dell'inno portoghese. Pochissimi minuti e si parte

13:45

Gliglia pronta

I piloti hanno raggiunto la griglia: mancano 15 minuti al via della gara. Occhi puntati su Marquez

13:41

Piloti in pista

I piloti sono in pista per il giro di schieramento. Dopo la pioggia notturna la superficie non è ancora ottimale: di base è asciutta, ma con alcune zone ancora umide sparse lungo il tracciato

13:37

La polemica di Jorge Lorenzo

"Marquez il migliore della storia, Rossi non è nemmeno in gara!". Hanno fatto discutere le parole dell'ex pilota spagnolo. APPROFONDISCI

13:28

GP Portogallo in tv

La gara in programma oggi (ore 14) sulla pista di Portimao, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport(per abbonati) e potrà essere vista poi in differita e in chiaro (alle ore 15:20) su TV8. Streaming su SkyGo e su NOW

13:16

La questione Mondiale

Dopo aver sfiorato il titolo nella Sprint Race di ieri, prima della caduta a due giri dal termine, Marc Marquez avrà oggi un altro match point per laurearsi campione del mondo. Allo spagnolo basterà chiudere al nono posto per conquistare il decimo titolo, forte dei 55 punti di vantaggio su Jorge Martin, chiamato a vincere per rinviare il verdetto a Valencia. Ancora matematicamente in corsa anche Marco Bezzecchi, distante 62 punti dal pilota Ducati.

13:06

Aldeguer il più veloce nel warm-up, Marc Marquez non rischia

Fermín Aldeguer, pilota del Team Gresini, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1:51.898 su una pista ancora bagnata dopo la pioggia notturna. Nono Marco Bezzecchi, vincitore della Sprint e in pole position, mentre Jorge Martin ha chiuso undicesimo. Solo un paio di giri per Marc Marquez, che dopo la caduta di sabato ha preferito non correre rischi: allo spagnolo basterà chiudere tra i primi nove per conquistare il decimo titolo mondiale.

12:37

La Sprint di ieri: come è andata

Grande attesa per il Gran Premio del Portogallo, con Marc Marquez che avrà un'altra occasione per conquistare il decimo titolo mondiale dopo averlo soltanto sfiorato nella Sprint, conclusa con una caduta. Riflettori puntati anche sull'Aprilia di Marco Bezzecchi, vincitore della gara breve di ieri davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Qui il resoconto.

12:30

Marquez, appuntamento col Mondiale

Marco Bezzecchi partirà dalla pole position davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre Jorge Martin scatterà settimo. Marquez avrà un altro match point per conquistare il titolo mondiale. La gara è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 14.

Portimao