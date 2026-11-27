L' addio di Marc Marquez alla MotoGp pone un interrogativo: chi lo sostituirà in Ducati? Il dilemma c'è e non può essere ignorato in vista del 2027 e della prossima stagione, anzi i primi ragionamenti debbono essere già intavolati. Sì perché il ritiro dalle corse in prima classe del pilota spagnolo, che aveva un contratto fino al 2028, ridisegna il box Ducati. E allora chi al suo posto? Vediamo la rosa dei papabili.

I nomi per sostituire Marc Marquez in Ducati

Il primo nome è quello di Fermín Aldeguer, che detiene lo status di pilota ufficiale e che ha prolungato il suo contratto con Ducati per il 2027 e il 2028. È considerato il favorito numero uno per prendere il posto di Marquez. L'unico problema è che VR46 aveva già annunciato ufficialmente il suo contratto per il 2027 e il 2028, quindi il team di Valentino Rossi dovrebbe trovare un nuovo compagno di squadra per Nicolò Bulega, proveniente dalla Superbike. Proprio Bulega è il l'altro nome in lista insieme a Daniel Holgado (dalla Moto2) e Joan Mir del team Gresini, ingaggiati dal programma Ducati per il nuovo anno. Un altro scenario possibile porta a Manuel Gonzalez, anche lui proveniente dalla Moto2.