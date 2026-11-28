Marc Marquez vuole lasciare nel migliore dei modi la MotoGp. Dopo l' annuncio dell'addio lo spagnolo ha iniziato con un record il weekend a l Gran Premio di Valencia , che come da tradizione chiude la stagione del Motomondiale. Il numero 93 ha firmato il miglior tempo nella Practice del venerdì, prendendosi anche il nuovo primato della pista in 1'28"483, che ha migliorato rispetto all'1'28"809 fatto segnare dall'Aprilia di Marco Bezzecchi nelle qualifiche del 15 novembre 2025, poco più di un anno fa. Segnale che il dieci volte campione del mondo darà il massimo fino all'ultimo giro in sella alla Ducati , team che ha scoperto soltanto ieri sera la decisione del suo pilota di chiudere la sua esperienza nel 2026 e che ora pensa già al sostituto .

Tutti dietro a Marquez

Dietro a Marc Marquez, nel primo giorno sul circuito Ricardo Tormo, c'è proprio Bezzecchi, distante due decimi e mezzo, seguito dalle due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Proprio quest'ultimo è uno dei tanti piloti a omaggiare Marquez nel paddock dopo la Practice. "Si può provare a copiare la sua mentalità, ma è quasi impossibile", commenta a Sky, parlando della capacità di "tornare più forte e provare a fare sempre un po' di più". Più distante, invece, Jorge Martin, che con Bezzecchi si giocherà il secondo posto nel Mondiale durante l'ultimo weekend dell'anno.

Tardozzi: "Dispiaciuto, ma rispettiamo la scelta di Marquez"

Quanto al sostituto di Marquez, al momento non ci sono nomi sicuri. "Noi siamo qui a Valencia per portare Marc sul podio in questa ultima gara ed è l'unica missione che abbiamo al momento", le parole di Davide Tardozzi, team manager della squadra di Borgo Panigale. "Sono chiaramente dispiaciuto, ma le scelte di Marc vanno rispettate", aggiunge. La MotoGp torna in pista sabato alle 10.10 con la seconda sessione di prove libere, seguita alle 10.50 dalle qualifiche e alle 15 dalla Sprint.